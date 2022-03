Nach dreisten Scheidungs-Schlagzeilen: Victoria verzückt mit privatem Foto

In den vergangenen Wochen hagelte es böse Berichte über die Ehe von Kronprinzessin Victoria von Schweden und Ehemann Daniel. Eine Trennung stehe bevor, gar von Scheidung war in der Presse die Rede. Nach einem deutlichen Dementi der Royals gibt es jetzt ein zuckersüßes Kinderbild von Prinz Oscar. Er feiert seinen sechsten Geburtstag.

Prinz Oscar von Schweden feiert am heutigen Mittwoch seinen sechsten Geburtstag. Ihm zu Ehren hat der schwedische Königspalast ein neues Foto veröffentlicht, das seine Mutter, Kronprinzessin Victoria (44), von ihm geschossen hat. Mama Victoria wurde also selbst zur Fotografin!

Kronprinzessin Victoria veröffentlicht privates Bild von Sohn Oscar

Auf dem Bild, das ihn beim Spielen im verschneiten Park zeigt, strahlt das Geburtstagskind überglücklich in die Kamera. Wie der Palast die Follower wissen ließ, entstand die Aufnahme "am Vorabend seines Geburtstages".

Prinz Oscar von Schweden hat allen Grund zur Freude - er feiert seinen 6. Geburtstag. © H.K.H. Kronprinsessan, Kungl. Hovstaterna

Geburtstagswoche für die Kinder von Victoria und Daniel von Schweden

Oscar kam am 2. März 2016 als zweites Kind der schwedischen Thronfolgerin und ihres Ehemannes, Prinz Daniel (48), in Stockholm zur Welt. Seine große Schwester, Prinzessin Estelle von Schweden, feierte vor genau einer Woche am 23. Februar ihren zehnten Geburtstag.

Berichte über Trennung machten Victoria und Daniel das Leben schwer

Anstrengende Wochen liegen hinter den schwedischen Royals. Mehrere Blätter und vor allem Online-Portale berichteten über eine angebliche Ehe-Krise bei Victoria und Daniel. Der Palast entschloss sich gar, gegen die bösen Gerüchte vorzugehen und veröffentlichte ein emotionales Statement. Ein Novum in der Geschichte des schwedischen Königshauses! Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel seien glücklich liiert, soll die Erklärung deutlich machen.

Prinzessin Victoria von Schweden: Scheidung wieder ein Thema

Doch die schwedische Presse berichtet weiter über angebliche Vorfälle hinter den dicken Palastmauern. Selbst eine USA-Reise von Prinz Daniel, die er ohne seine Ehefrau antritt, wird als Aufhänger für weitere Berichte über Ehe-Probleme herangezogen. Dabei war nie angedacht, dass die Kronprinzessin ihn begleiten wird. Die Reise hätte eigentlich 2021 stattfinden sollen, wurde aber wegen der Corona-Lage verschoben.