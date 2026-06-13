Nach Bekanntwerden des Ehe-Aus mit Lisa: Thomas Müller zieht es ans Meer

Die Nachricht vom einstigen Traumpaar kam nicht überraschend und schlug doch ein. Lisa und Thomas Müller gehen offiziell getrennte Wege. Wie geht es dem Wahl-Kanadier gerade? Am Meer gewann Thomas Müller Abstand vom Trubel, ehe er nun einen neuen Job antritt.

Längst wurde nicht mehr nur in der Society getuschelt. Gerüchte über den Zustand der Ehe von Fußballprofi Thomas Müller (36) und Dressurreiterin Lisa Müller (36) erreichten bereits die große Öffentlichkeit. Vor wenigen Tagen äußerte sich das Promi-Paar dann endlich konkret und klärte auf. Über einen gemeinsamen Medienanwalt ließen die beiden die Trennung offiziell verlauten. Nun meldet sich Thomas Müller mit einem Video aus Kanada – und nimmt Fans mit auf Entdeckungstour am Meer.

Thomas Müller beim Whale-Watching: "Würde gerne Bären sehen"

Auch wenn die Trennungsnachricht für manche noch frisch wirkt, hatten Thomas und Lisa Müller sowie ihre Familien bereits viele Monate Zeit, sich mit der neuen Lebensrealität auseinanderzusetzen, weiß die AZ aus dem privaten Umfeld des Paares. Dennoch fragt sich die Öffentlichkeit natürlich, wie es dem Paar nun, nach Bekanntwerden des Ehe-Aus, gehe. Der Fußballprofi kickt seit August 2025 für die Vancouver Whitecaps und hat dafür im vergangenen Jahr sein neues Zuhause im weit entfernten Kanada bezogen.

In einem neuen YouTube-Video nimmt Thomas Müller Fans nun mit auf eine Whale-Watching-Tour vor der kanadischen Westküste. Euphorisch betritt Thomas Müller das Boot in Tofino und lässt sich von Kapitän John erklären, an diesem Tag besonders nach Walen, Seelöwen, Robben und Seeottern Ausschau halten zu müssen. "Ich würde auch gerne ein paar Bären sehen", gibt Thomas Müller zu. "Ich habe gehört, du bist ein toller Bären-Finder." Der Kapitän muss ihn diesbezüglich aber enttäuschen: "Dafür fahren wir heute nicht in die richtige Richtung."

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Der Fußballprofi kommt dafür in den Genuss zahlreicher anderer Tierbegegnungen. Robben, Seeotter und Wale darf Thomas Müller mit seinem Fernglas bewundern und lauscht den Erklärungen des Experten. Sogar einen Orca bekommt der 36-Jährige zu Gesicht. "Es ist schön, diese ganzen Tiere hier draußen zu sehen."

Einen Favoriten könne Thomas Müller ebenfalls ausmachen: "Ich mag die Seelöwen am liebsten. Die stinken ein bisschen." Schließlich lässt er sich von Kapitän John erklären, dass es keine beste Zeit fürs Whale-Watching gebe – man könne jederzeit zwischen Februar und Oktober Glück oder Pech haben.

Thomas Müller über Vancouver: "Eine der schönsten Städte"

Auch wenn aus den Aufnahmen nicht hervorgeht, wann genau Thomas Müller die Whale-Watching-Tour erlebt hat, sendet die Veröffentlichung ein deutliches Zeichen. Offenbar möchte der Fußballprofi seine Fans wissen lassen, dass er nach der Trennung nach vorne schaut – und sein Kanada-Abenteuer weiterhin genießt.

Ohne Noch-Ehefrau Lisa zog Thomas Müller im Sommer 2025 nach Kanada. © imago/Future Image

Vor einigen Monaten hatte der 36-Jährige bereits von seiner neuen Wahlheimat geschwärmt: "Vancouver ist für mich eine der schönsten Städte auf der ganzen Welt", so Thomas Müller."Durch seine einzigartige Kombination aus schöner Natur und städtischem Charme – mit majestätischer Bergkulisse, atemberaubenden Meerblicken und fantastischen Parks wie dem Stanley Park." Diese Begeisterung dürfte dem Profisportler vielleicht auch bei der Bewältigung seiner Trennung geholfen haben.

Das MagentaTV-Team: Johannes B. Kerner, Thomas Müller, Jürgen Klopp und Tom Kaulitz. © Instagram/ThomasMüller

Für Thomas Müller warten nun berufliche Verpflichtungen. Der 36-Jährige wird als Experte im MagentaTV-Team die Spiele der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko begleiten. Müller erklärt: "Es wird aber auch eine spannende Erfahrung für mich, erstmals als Außenstehender Fußballspiele für die Menschen zu Hause zu analysieren. Was ich auf jeden Fall mitbringen werde, ist eine große Begeisterung und viele Insights über die USA und Kanada aus meinem neuen Leben als MLS-Spieler."