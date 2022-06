Nach Alkohol-Geständnis: Jenny Elvers fliegt aus dem "Club der guten Laune"

Jenny Elvers hat nach "Promi Big Brother" erstmals wieder als Kandidatin an einer Reality-Show teilgenommen. Mit ihrem ehrlichen Statement über ihren Alkohol-Auftritt bei "DAS!" musste sie jetzt das Promi-Format verlassen.

Sie steht zu ihren Fehlern und hat aus der Vergangenheit gelernt. Nach ihrem Entzug in einer Klinik hat Jenny Elvers die Alkoholabhängigkeit längst überwunden. Und auch beruflich läuft's für die 50-jährige Schauspielerin wieder. Mehrere Engagements hat Elvers wieder angenommen.

Betrunken auf dem roten Sofa: Jenny Elvers spricht über Lall-Auftritt

Und auch das Reality-TV liebt Jenny Elvers. Sat.1 hatte sie als Teilnehmerin im "Club der guten Laune" verpflichtet. In der TV-Show sprach sie zuletzt über ihren skandalösen Suff-Auftritt in der NDR-Nachmittagssendung "DAS!" bei Moderatorin Bettina Tietjen. Im Herbst 2012 saß Elvers nach exzessivem Alkoholkonsum auf dem berühmtesten roten Sofa der deutschen TV-Landschaft. Die damals 40-Jährige kicherte, hatte Wortfindungsstörungen und stieß mit ihren 1,17 Meter langen Beinen ein Glas um.

Jenny Elvers im "Club der guten Laune": "Ich war brettervoll"

Im "Club der guten Laune" vertraute sie Mit-Kandidat Julian F.M. Stoeckel an, was ihr damals wirklich durch den Kopf ging: "'Ach, das geht noch!', habe ich gedacht. Ich war ja nicht die Erste und werde auch nicht die Letzte sein, die zumindest angetrunken in der Sendung saß. Ich war aber brettervoll! Machen wir uns doch nichts vor! (…) Ich habe das in der Sekunde gemerkt, in der ich vom Fahrer abgeholt wurde. Ich kam an in der Maske und dachte: 'Nicht gut! Aber du bist ja Profi, kriegste hin.'"

3.000 Weinflaschen waren nach dem Entzug noch zu Hause

Nach dem Aufenthalt in der Betty-Ford-Klinik musste Jenny Elvers ihr Leben neu ordnen. Die Ehe mit Götz Elbertzhagen war gescheitert und zu Hause hätten sich damals noch allerhand alkoholische Versuchungen befunden, wie sie im TV berichtete: "Frisch aus dem Entzug, mit 3.000 Flaschen Wein unten im Weinkeller im Haus alleine." Doch statt rückfällig zu werden, habe Jenny Elvers die richtige Entscheidung getroffen: Sie wollte unbedingt trocken bleiben. "Ich habe meine Mutter angerufen: 'Mama, das Zeug muss hier raus!'" Gesagt, getan – und gewonnen!

Cora Schumacher und Jenny Elvers hatten Interesse an Marc Terenzi

Jetzt wurde Jenny Elvers aus der TV-Show "Club der guten Laune" einstimmig rausgewählt. Nach Iris Abel, Joey Heindle, Lorenz Büffel und Marc Terenzi musste nun also auch die 50-Jährige die Heimreise antreten. Doch dort wartet ja bekanntlich schon Marc Terenzi auf die TV-Blondine. Beide verliebten sich bei den Dreharbeiten und gelten seitdem als DAS neue Promi-Paar 2022 – Cora Schumacher hatte das Nachsehen.