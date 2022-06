Emotionale Cora Schumacher: Tränen-Drama wegen Marc Terenzi und Jenny Elvers

Bei "Club der guten Laune" kommt es zum emotionalen Showdown zwischen Marc Terenzi, Jenny Elvers und Cora Schumacher. Bei der Rennfahrer-Ex kullern am Ende sogar viele Tränen.

Was ist denn mit Cora Schumacher los? In der Trash-Show "Club der guten Laune" brechen bei ihr alle Dämme, vor lauter Tränen bekommt sie nicht mal mehr einen Satz heraus. Grund dafür sind Marc Terenzi und Jenny Elvers. Es ist wohl der theatralischste Moment in dem Dreiecks-Liebeschaos...

Cora Schumacher muss sich zwischen Jenny Elvers und Marc Terenzi entscheiden

Noch vor Ausstrahlung der Sendung wurde bekannt, dass Jenny Elvers und Marc Terenzi ein Paar sind. Doch auch Cora Schumacher hat ein Auge auf den Sunnyboy geworfen. Das führt zu einigen Spannungen zwischen den Beteiligten. Doch jetzt zieht die Ex von Ralf Schumacher einen emotionalen Schlussstrich.

In der aktuellen Folge von "Club der guten Laune" stehen Jenny Elvers und Marc Terenzi auf der Abschussliste, einer von ihnen muss die Show verlassen. Team-Chef Julian F.M. Stoeckel hatte die beiden zum Auszug nominiert. Die Stimme von Cora Schumacher gibt den Ausschlag. Doch die Entscheidung fällt ihr nicht leicht.

Tränen bei Cora Schumacher: "Ich möchte dich als Spielball rausnehmen"

In der Rauswurf-Zeremonie kann die 45-Jährige ihre Tränen nicht zurückhalten. Sie fühle sich von Jenny Elvers hintergangen und könne ihr nicht vertrauen. "Ich würde mich dennoch freuen, wenn wir unsere Freundschaft intensivieren können und du mir das Vertrauen, das angekratzt wurde, zurückgeben könntest", erklärt sie ihrer Konkurrentin. Für Marc Terenzi bedeutet dies das Aus in der Show. "Ich möchte dich einfach als Spielball rausnehmen", sagt Cora Schumacher weinend zu dem stippenden Ex-Boyband-Sänger.

Jenny Elvers: "Wir sind doch hier nicht auf dem Ponyhof"

Nach ihrer Verkündung kann die Rennfahrer-Ex ihre Gefühle nicht mehr zurückhalten, fällt ihren Promi-Mitstreitern schluchzend um den Hals. Die können das Drama offenbar nicht ganz nachvollziehen. "Was ist los mit dir? Alles gut, das ist das Spiel", lautet das Fazit von Marc Terenzi. Jenny Elvers belächelt die Aktion ihrer Konkurrentin sogar und erklärt im Gespräch mit der Redaktion: "Wir sind doch hier nicht auf dem Ponyhof und 14 Jahre alt. [...] Von meiner Seite aus ist das nur Spaß, ich hatte jetzt nicht vor, Marc Terenzi zu heiraten."

Inzwischen haben sich alle Beteiligten wieder lieb. Jenny Elvers und Marc Terenzi genießen ihr Liebesglück und auch Cora Schumacher hat wieder einen Mann an ihrer Seite.