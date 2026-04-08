Nach Absetzung im ZDF: Was Moderatorin Karen Webb heute macht

Die TV-Stars Alexandra Polzin, Gerhard Leinauer und Karen Webb genießen die ersten Frühlingstage in Bad Ischl – auf den Spuren von Kaiserin Sisi. Was macht Karen Webb eigentlich seit der Absetzung von "Leute heute"? Beim Wellnessen hat es die ehemalige ZDF-Moderatorin verraten.

Den Frühlingsbeginn in Bad Ischl genießen und dabei auf den Spuren von Kaiserin Sisi wandeln: In diesen Genuss kamen rund um die Ostertage das Moderatoren-Duo Alexandra Polzin und Gerhard Leinauer sowie Moderatorin Karen Webb. Die VIPs waren zum einjährigen Bestehen des Hotel Grand Elisabeth in die weltberühmte österreichische Kur- und Kaiserstadt eingeladen. Dabei kam Karen Webb auch auf ihre Karriere zu sprechen.

Nach "Leute heute"-Absetzung: Was macht Karen Webb?

Moderatorin Karen Webb entschied sich im Spa für eine Schokomaske mit flüssiger Schokolade. "Mir ist es lieber, die Schokolade landet im Gesicht und nicht auf den Hüften", meinte sie lachend. Viele kennen sie noch aus der ZDF-Sendung "Leute heute", die 2023 nach 26 Jahren abgesetzt wurde. Die Berichterstattung über Prominente wurde mittlerweile in das Format "hallo Deutschland" integriert. Auch da kam es kürzlich zu gleich drei Rauswürfen.

Wo ist Karen Webb abseits von Society-Partys und Podcasts anzutreffen? Was macht die 54-Jährige nach ihrer ZDF-Zeit? Die Moderatorin verrät: "Ich gebe sehr viel Medientraining für Unternehmer und bin in allen großen DAX-Konzernen vertreten. Ich bringe also anderen genau das bei, was ich Jahre lang selbst vor der Kamera gemacht habe."

Moderatorin Karen Webb spricht über ihre Karriere nach dem ZDF-Aus. © ABR-Pictures/W.Breiteneicher

Die TV-Gastgeberin hat die Seiten gewechselt. "Das macht mir sehr viel Spaß, auch wenn die Selbstständigkeit ein neues Terrain ist – selbst und ständig. Aber es läuft sehr gut. Der Vorteil ist: Ich kann mir meine Zeit selbst einteilen und eben auch mal spontan nach Österreich fahren, was früher nicht möglich war. Und ich moderiere nach wie vor viele Events, insofern fehlt mir nichts."

Karen Webb, Alexandra Polzin und Gerhard Leinauer mit Hoteldirektorin Razana Dürr-Mohideen. © ABR-Pictures/W.Breiteneicher

Nach Herzproblemen: Gerhard Leinauer zeigt sich optimistisch

Auch Alexandra Polzin und Gerhard Leinauer waren nach Österreich gereist. Die TV-Moderatorin schwärmte: "Bad Ischl war schon lange auf unserer Bucket List, denn mein Mann ist ein großer Fan von Karlheinz Böhm sowie der österreichischen Süßspeisen und ich bin ein großer Fan von Romy Schneider und der österreichischen Rotweine", so Polzin.

Alexandra Polzin und Ehemann Gerhard Leinauer. © ABR-Pictures/W.Breiteneicher

Ihrem Ehemann Gerhard Leinauer, der kürzlich wegen Vorhofflimmern behandelt wurde, geht es gesundheitlich wieder bestens: "Ich war gerade erst beim Check-up und bin gesundheitlich in Topform", erzählte der Journalist. "Jetzt bereite ich mich auf die Gleitschirmwoche mit meinen Kumpels nach Ostern in Slowenien vor. Das ist immer mein Lohn nach der langen Wintersportsaison und der Start in den Frühling."