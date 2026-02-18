Nach Krebserkrankung: Münchner Ärzte wegen Herzproblemen von Gerhard Leinauer alarmiert

Gerhard Leinauer verbreitet als Sport-Kommentator meist gute Laune. Doch der Ehemann von Alexandra Polzin hat mit gesundheitlichen Sorgen zu kämpfen. Nach einem kräftezehrenden Kampf gegen Lymphdrüsenkrebs leidet der 62-Jährige nun auch unter Herzproblemen.

Seinen Partner leiden zu sehen, ist belastend: Das weiß auch Moderatorin Alexandra Polzin (50), denn seit Jahren sorgt sie sich um ihren Ehemann Gerhard Leinauer (62). Bei dem Sport-Kommentator war 2020 ein bösartiger Lymphdrüsentumor entdeckt worden, nach der Behandlung kehrte der Krebs 2021 zurück. Letzter Ausweg: Zwei Stammzellentransplantationen. Der 62-Jährige ließ sich nicht unterkriegen – doch jetzt klagt er über weitere Beschwerden.

Gerhard Leinauer: Münchner Ärzte stellten Herzprobleme fest

Wie berichtet, sei Gerhard Leinauer einmal monatlich in der Onkologie im Klinikum München-Harlaching, um sich ein Medikament gegen seine frühere Krebserkrankung spritzen zu lassen. Nachdem er sich wegen Herzrhythmusstörungen beim Wandern kurz vor Weihnachten "extrem schlapp" gefühlt hatte, habe er seine behandelnden Ärzte um ein EKG gebeten.

Über die Ergebnisse sagt 62-Jährige nun: "Beim EKG wurde typisches Vorhofflattern festgestellt – zum Glück keine Folge meiner früheren Erkrankung. Mein Herz schlug einfach nicht mehr im Takt, zwischendurch hatte ich extremes Herzrasen." Ehrlich meint Gerhard Leinauer wegen seiner medizinischen Vorgeschichte: "Da wird einem natürlich wieder sofort Angst und Bange."

Gerhard Leinauer ist als Sportreporter und -kommentator bekannt. Auch bei den Olympischen Winterspielen 2026 ist er im Einsatz. © imago/Zink

Ehemann von Alexandra Polzin: "Nichts würde mich aufhalten"

Seine belastende gesundheitliche Situation merkt man Gerhard Leinauer nicht an, wenn er seiner Leidenschaft als Sportkommentator nachgeht. Ein Video, auf dem er die Goldmedaille des deutschen Skispringers Philipp Raimund (25) bejubelt, ging erst kürzlich viral.

"Das sind die Momente, die ich als Sportmoderator so liebe. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen ist auch für mich das Allergrößte", schwärmt Gerhard Leinauer. Trotz gesundheitlicher Rückschläge stellt der 62-Jährige klar: "Nichts würde mich aufhalten, diese zu begleiten." Und wie es scheint, handelt der Wahlmünchner stets in Absprache mit seinen Ärzten.