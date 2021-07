Muss "zum Nagelsmann": Thomas Müller witzelt über kaputte Zehennägel

Thomas Müller nimmt seine ramponierten Fußnägel mit Humor. Er müsse "wohl dringend zum Nagelsmann", scherzte er auf Instagram.

FC-Bayern-Kicker Thomas Müller (31) ist sich für keinen (Wort-)Witz zu schade.

Mit "Nagelsmann" verwies der 31-Jährige auf seinen neuen Cheftrainer bei den Bayern. Der 34-jährige Julian Nagelsmann tritt in der Saison 2021/2022 die Nachfolge von Hansi Flick (56) an, der seinerseits Jogi Löw (61) beerbt und zum Bundestrainer aufsteigt. In seinem Post vom Freitag (23. Juli) gratulierte Müller dem neuen Coach auch gleich noch mit dem Hashtag "#happybirthday" zum Geburtstag.

Vorfreude auf die neue Saison

Der Fußballweltmeister von 2014 teilte zudem ein zweites Foto, das ihn in Hemd und Shorts an einem Strand zeigt. Seiner Vorfreude auf die anstehende Fußballsaison verlieh er unter anderem mit den Hashtags "#batteriesalmostrecharged" und "#dannpackmaswieder" Ausdruck.