Nike Schröder (43) traf Jeff Bezos, Justin Timberlake, Jude Law, die Beckhams und Oprah Winfrey. Jetzt schafft die Münchnerin mit ihrem eigenen Buch den Sprung in die amerikanische Bestsellerliste. Schröder hat einen großen Traum: Sie will zurück zu Oprah Winfrey – diesmal als Autorin.

Es ist eine beeindruckende Liste internationaler Persönlichkeiten, denen Nike Schröder (43) im Laufe ihrer Karriere begegnet ist. Mehrere Tage lang durfte sie außerdem Oprah Winfrey aus nächster Nähe erleben.

Buch-Erfolg für Mission-Impossible-Lady Nike Schröder

Jetzt erobert die Münchnerin selbst Amerika! Die 43-Jährige schafft mit ihrem eigenen Buch den Sprung auf Platz 74 der amerikanischen Bestsellerliste. Jetzt will sie als erfolgreiche Autorin erneut Oprah Winfrey treffen.

Jahrelang bewegte sich die Münchnerin zwischen internationalen Stars, Fernsehstudios und exklusiven Luxushotels. Sie organisierte, knüpfte Kontakte und sorgte dafür, dass andere im Rampenlicht glänzen konnten.

Platz 74 der renommierten USA-TODAY-Bestsellerliste

Jetzt steht plötzlich sie selbst im Mittelpunkt. Sogar in Amerika. Mit ihrem Buch "The Art of Staying Strong, When It All Becomes Too Much" landete Schröder auf Platz 74 der renommierten USA-TODAY-Bestsellerliste. Ein außergewöhnlicher Erfolg für eine deutsche Autorin, deren Name auf dem amerikanischen Buchmarkt bisher weitgehend unbekannt war.

Nike Schröders Buch, das bereits im Sommer in Deutschland erschien, ist nun auch in Amerika auf dem Markt – und in der Bestsellerliste gelandet. © ForwardVerlag

In einem Markt mit rund 20.000 Neuerscheinungen gelingt ihr damit ein bemerkenswerter Durchbruch. Bereits in Deutschland stand ihr Buch "Die Kunst, stark zu bleiben, wenn alles zu viel ist" im Sommer fünf Wochen auf Platz eins der Sachbuch-Bestsellerlisten.

Zehn Tage mit Oprah Winfrey – eine Begegnung, die sie bis heute prägt

Unter all den berühmten Menschen, denen Schröder begegnet ist, hat eine Frau sie besonders beeindruckt: Talk-Legende Oprah Winfrey. Zehn Tage verbrachte die amerikanische Medienikone im italienischen Luxus- und Gesundheitsresort Palazzo Fiuggi, an dessen Aufbau Schröder maßgeblich beteiligt war.

In dieser Zeit hatte die Deutsche Gelegenheit, Oprah Winfrey im persönlichen Austausch näherzukommen. Sie erlebte nicht nur die weltberühmte Moderatorin, sondern eine Frau voller Energie, Neugier und Begeisterung. Schröder sagt der AZ: "Oprah hat mich unglaublich fasziniert. Ihre Präsenz, ihre Art, Menschen wirklich zuzuhören, und ihre Fähigkeit, andere mit ihrer Begeisterung mitzureißen. Ich habe in diesen zehn Tagen sehr viel von ihr gelernt. Sie hat mich inspiriert, größer zu denken und noch stärker an die Kraft persönlicher Geschichten zu glauben."

"Ich möchte Oprah Winfrey unbedingt wiedersehen"

Oprah Winfrey selbst zeigte sich von Palazzo Fiuggi begeistert. Für Schröder wurde die Begegnung zu einer besonderen Erinnerung. Und heute, nach ihrem Erfolg in Amerika, hat sie einen großen Wunsch: "Ich möchte Oprah unbedingt wiedersehen. Damals war ich die Frau hinter den Kulissen. Heute würde ich ihr unglaublich gerne mein eigenes Buch überreichen. Und natürlich träume ich davon, eines Tages bei ihr in der Show zu sitzen und meine Geschichte zu erzählen."

Früher machte sie andere groß – jetzt arbeitet die Münchnerin für ihren eigenen Traum. Vielleicht ist genau das das Geheimnis hinter Nike Schröders amerikanischem Erfolg.

Bei Sendern, TV-Redaktionen: Nike Schröder arbeitete früh im Showbusiness

Mit 13 begann sie beim Radio, später arbeitete sie für Stefan Raab, Peter Kloeppel, Markus Lanz und Günther Jauch. In der internationalen Musik- und Luxushotelwelt lernte sie, Menschen zusammenzubringen, Medien zu begeistern und scheinbar unmögliche Projekte möglich zu machen. Und genau diese Fähigkeiten setzt Nike Schröder nun erstmals konsequent für sich selbst ein. Als ihr Buch am 26. Oktober in den USA erschien, wartete Schröder nicht darauf, entdeckt zu werden.

Nike Schröder: "Ich habe jahrelang dafür gesorgt, dass andere Menschen in den Medien stattfinden. Irgendwann dachte ich: Warum mache ich das nicht einmal für mich selbst?" © Sabina Radke

Die 43-Jährige griff selbst zum Telefon. Amerikanische Radiostationen, Podcasts, Journalisten, Interviews – die Münchnerin arbeitete sich mit enormem Einsatz durch den amerikanischen Medienmarkt. Kontakte knüpfen, Geschichten anbieten, nachhaken, wieder anrufen.

Nike Schröder zur AZ: "Ich habe jahrelang dafür gesorgt, dass andere Menschen in den Medien stattfinden. Irgendwann dachte ich: Warum mache ich das nicht einmal für mich selbst? Also habe ich angefangen, mich durch Amerika zu telefonieren. Natürlich gab es Absagen. Aber ich weiß, dass man manchmal zehnmal anklopfen muss, bis sich eine Tür öffnet." Der Lohn ihrer Hartnäckigkeit: Platz 74 auf der USA-TODAY-Bestsellerliste.

Vom Burnout zum amerikanischen Bestseller

Dabei kennt Schröder auch die Schattenseiten des Glamours. Erst im Juli sprach sie in der Abendzeitung offen über ihre Jahre in der Prominentenwelt, über Überforderung und einen Burnout. "Applaus kann keine innere Leere füllen", sagte sie damals.

Ausgerechnet diese Erfahrungen wurden zur Grundlage ihres Buches. Heute arbeitet sie weiterhin in der internationalen Luxushotellerie, beschäftigt sich mit Resilienz und Longevity und studiert Psychologie.

Und aus der Frau, die früher die Geschichten großer Stars begleitete, ist plötzlich selbst eine internationale Bestsellerautorin geworden. Schröder ist überglücklich: "Als ich gesehen habe, dass mein Buch tatsächlich auf Platz 74 in Amerika steht, konnte ich es kaum glauben. Dort kennt mich doch kaum jemand! Aber ich habe mir gesagt: Wenn ich etwas erreichen will, muss ich selbst dafür arbeiten."

Und jetzt? Der große Traum von Oprah Winfrey

Für Schröder soll der Erfolg erst der Anfang sein. Weitere amerikanische Interviews, Podcasts und Auftritte sind ihr Ziel. Vor allem aber möchte sie einer Frau wiederbegegnen, die sie vor Jahren nachhaltig inspiriert hat: Oprah Winfrey. Die 72-Jährige ist nach ihrem TV-Talkshow-Aus mittlerweile mit dem "The Oprah Podcast" erfolgreich.

Hat seit 2026 wieder eine eigene Show im Videoformat: Oprah Winfreys Format heißt "The Oprah Podcast". Sie führt darin ausführliche Gespräche mit prominenten Gästen und Autoren. © imago/ABACAPRESS

Nike Schröder: "Früher habe ich für die großen Stars gearbeitet und ihre Geschichten erzählt. Heute interessiert sich Amerika plötzlich für meine eigene. Ich bin 43 Jahre alt und habe noch unglaublich viel vor. Und wenn ich es als weitgehend unbekannte Deutsche auf Platz 74 der amerikanischen Bestsellerliste schaffen kann – warum sollte ich dann nicht auch eines Tages bei Oprah sitzen?"