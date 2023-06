Münchner Promi-Bäcker Bodo Müller: Beerdigung im kleinsten Kreis

Vergangene Woche kam Münchens Star-Bäcker Bodo Müller bei einem Fenstersturz ums Leben. Nun wird er im kleinsten Kreis beigesetzt. Nach einem Termin für die große Trauerfeier wird dagegen noch gesucht.

Am 25. Mai starb Münchens Promi-Bäcker Bodo Müller († 75) durch einen Fenstersturz am Viktualienmarkt – jetzt wird er noch in dieser Woche beerdigt. Allerdings im allerkleinsten Kreis.

Für seine letzte Ruhe hatte der Zuckerbäcker, berühmt geworden mit seinen fantasievollen Torten und Krapfen für den FC Bayern und die Society, bereits zu Lebzeiten alles geregelt.

Trauerfeier für Bodo Müller: Noch gibt es keinen Termin

Müller, der die letzten 18 Jahre an Parkinson erkrankt war, wird in einem speziell für ihn entworfenen Krapfengrab auf dem Ostfriedhof beerdigt. Doch wann findet die große Trauerfeier für Bodo Müller statt?

Otto Lindinger, sein guter Freund, der auch das Cafézelt auf der Wiesn übernommen hat, hilft Müllers Frau Tanja dabei. Zur AZ sagt Lindinger: "Erst hatten wir Bodos Geburtstag am 17. Juni im Auge, aber durch viele Hochzeiten sind die meisten Locations ausgebucht. Wir sind noch mitten in den Planungen und bitten um Geduld."