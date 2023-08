Münchner Promi-Bäcker Bodo Müller (†75): Dieses Geheimnis nahm er mit ins Grab

"Krapfenkönig" Bodo Müller sorgt noch einmal für Schlagzeilen. Inzwischen ist das Testament des Lieblingskonditors des FC Bayern München aufgetaucht. Das Dokument enthielt auch eine böse Überraschung für Müllers Ehefrau Tanja. Der Zuckerbäcker bedachte seinen unehelichen Sohn darin.

Im Mai dieses Jahres ist der "Krapfenkönig" Bodo Müller († 75) gestorben. Jetzt sorgte das Testament des Lieblingskonditors des FC Bayern für eine böse Überraschung bei seiner Witwe. In dem Dokument wird auch Müllers unehelicher Sohn bedacht.

Bodo Müller verschwieg seinen unehelichen Sohn

Über Müllers unehelichen Sohn wussten nur wenige Menschen aus seinem Umfeld Bescheid. In der Öffentlichkeit erwähnte der "Krapfenkönig" das Kind nie. Philipp wurde 1976 geboren, seine Mutter ist eine ehemalige Kellnerin aus Südtirol, die Müller an Weihnachten 1975 kennengelernt haben soll, wie "Bild" berichtete. Der Konditor habe damals die Feiertage bei seiner Tante in Südtirol verbracht.

Der Zuckerbäcker scheint allerdings keine allzu enge Beziehung zu seinem Sohn gepflegt zu haben. Tanja Müller erklärte der "Bild": "Ich habe vor Jahren zufällig erfahren, dass Bodo einen Sohn hat. Er hat ihn aber nie anerkannt und nur selten gesehen." Dass Philipp jetzt einer der Hauptbegünstigten im Testament ist, war für die Witwe eine Überraschung. "In seinem letzten Testament, das ich kannte, sollte Philipp mit einem gewissen Betrag einmalig abgefunden werden."

Das steht im Testament des "Krapfenkönigs"

In der Fassung von September 2022, die der an Parkinson erkrankte Bäcker acht Monate vor seinem Tod aufsetzte, wird Philipp zusammen mit Tanja Müller bedacht. Eine Kopie des neuen Testaments erhielt die Witwe nach dem Tod ihres Mannes von einem Freund, der das Dokument für Müller aufbewahrt hatte.

"Wahrscheinlich war es das schlechte Gewissen gegenüber seinem Sohn, was Bodo dazu bewogen hat, ein Testament aufzusetzen, das ich nicht kannte. Damit muss ich jetzt leben", so Tanja Müller. Ihren verstorbenen Mann vermisse sie immer noch, aber, "dass Bodo mir als Ehefrau von einem neuen Testament nichts gesagt hat, enttäuscht mich doch sehr".

Bodo Müller litt an Parkinson

Der Ex-Narrhalla-Faschingsprinz litt bereits seit 18 Jahren an der Krankheit Parkinson. . Zuvor war er in der Physiotherapie-Praxis im ersten Stock desselben Gebäudes gewesen.

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichtet die AZ nicht über Selbsttötungen – es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 und 0800–111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.