Münchens Pizza-König frisch verliebt? Promi-Wirt Ugo Crocamo klärt auf

Promi-Wirt Ugo Crocamo (H'ugo's) zeigt sich bei einem Charity-Sommerfest mit einer hübschen Begleiterin. Ist das die neue Liebe nach dem Ehe-Aus im vergangenen Jahr? Jetzt klärt Crocamo in der AZ auf.

Sie lachen viel, suchen immer wieder das Gespräch und wirken den gesamten Nachmittag über bestens vertraut. Beim Sommerfest von Charity-Queen Saskia Greipl in Ismaning zieht ein strahlendes Duo besonders viele Blicke auf sich: Münchens Pizza-König Ugo Crocamo (54) erscheint mit einer attraktiven Dunkelhaarigen, die kaum von seiner Seite weicht.

H'ugo's-Chef und die schöne Begleitung: Neue Partnerin?

Der gemeinsame Auftritt bleibt nicht unbemerkt. In der Society wird schnell getuschelt: Hat der Gastronom (H'ugo's) nach seinem schmerzhaften Ehe-Aus etwa wieder eine neue Frau an seiner Seite?

Die AZ kennt die Identität der charmanten Begleiterin. Es handelt sich um die 37-jährige Unternehmerin Dr. Line Luciole. Die promovierte Psychologin arbeitet als Immobilienberaterin und Maklerin für Luxusimmobilien, betreibt ein Lagree-Sportstudio und eröffnete in Paris sogar ein eigenes Hundecafé. Beruflich ist sie international unterwegs und begleitet Unternehmen als Beraterin auf ihrem Wachstumskurs.

Dr. Line Luciole und Ugo Crocamo kennen sich seit drei Monaten

Doch was verbindet die beiden wirklich? Was geht wirklich zwischen dem beliebten Promi-Gastronomen und der starken Powerfrau? Crocamo will von einer neuen Beziehung nichts wissen und sagt der AZ: "Wir sind nur Freunde. Wir haben uns vor drei Monaten kennengelernt."

Nach Ehe-Aus: "Ich leide noch immer wie ein Hund"

Hinter Crocamo liegen bewegte Monate. 2025 wurde seine Trennung öffentlich. Nach dem Ehe-Aus von Melanie, mit der er insgesamt 13 Jahre zusammen und vier Jahre verheiratet war, spricht er offen über seinen Schmerz: "Ich leide noch immer wie ein Hund."

Ugo Crocamo geht jeden Morgen in München laufen

Sein großes Herz bleibt jedoch nicht für immer verschlossen. Inzwischen blickt Crocamo nach vorne und ist auch offen für Neues. Vor einigen Monaten hat er begonnen, wieder zu daten. Auch körperlich hat sich Münchens Promi-Wirt nach der Trennung zurückgekämpft. Er ist fitter geworden: "Ich mache jeden Tag Sport. Ich gehe morgens eine Stunde im Englischen Garten laufen." Crocamos optische Veränderung quittierte seine Sommerfest-Begleiterin im AZ-Gespräch mit einem anerkennenden Lächeln.

Sommerfest von Saskia Greipl: Großer Andrang am H'ugo's-Stand

Beim Sommerfest von Saskia Greipl war Crocamo bereits zum dritten Mal mit einem eigenen H'ugo's-Stand vertreten. Die frische Pizza erwies sich erneut als Publikumsmagnet, zeitweise bildeten sich lange Schlangen vor dem Stand. Am Ende konnte sich nicht nur Crocamo freuen: Für den guten Zweck kamen stolze 245.000 Euro für den Verein Seniorenhilfe Lichtblick zusammen. Ausruhen wird sich Crocamo aber nicht. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für das große Sommerfest im H'ugo's am 23. Juli. Dort dürfte erneut nicht nur die Pizza für Gesprächsstoff sorgen.