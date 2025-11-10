AZ-Plus
  Promi-Wirt Ugo Crocamo gibt Ehe-Aus bekannt: Es gibt schon einen neuen Partner

Promi-Wirt Ugo Crocamo gibt Ehe-Aus bekannt: Es gibt schon einen neuen Partner

Am Wochenende machte Melanie Fischer-Crocamo ihre neue Beziehung öffentlich. Sie liebt Großbäcker Willi Ihle. Die Ehe mit dem Münchner Promi-Ugo Crocamo ist bereits seit vielen Monaten kaputt...
AZ |
Nach vier Jahren Ehe: Ugo Crocamo gibt die Trennung von seiner Melli bekannt
Nach vier Jahren Ehe: Ugo Crocamo gibt die Trennung von seiner Melli bekannt © BrauerPhotos

Die Frau von Promi-Wirt Ugo Crocamo (54) hat ihr Herz neu verschenkt – an den Augsburger Großbäcker Willi Ihle (56). Beim 51. Augsburger Presseball am Samstag tanzten und küssten sich Melanie Fischer-Crocamo (46) und Ihle ganz offen.

Denn noch vor kurzem galt sie als die große Liebe von Münchens Pizza-König. Zusammen bauten Melanie und Ugo Crocamo über Jahre hinweg ein echtes Gastro-Imperium auf: H’ugo’s in München, Grünwald, Kitzbühel und Starnberg, das legendäre Tambosi und die Wein-Bar Löwengrube tragen ihre Handschrift. Erst vor vier Jahren hatten die beiden nach 13 Jahren Beziehung geheiratet.

Doch die große Liebe ist Geschichte. Ugo Crocamo sagt der "tz": "Schon Ende 2023. Irgendwas ist schiefgelaufen, wir haben uns entfremdet – vielleicht war es auch einfach die viele Arbeit." Und so konnte Melanie am Samstagabend unbeschwert durchs Ballsaallicht tanzen. "Es ist alles gut", so Ugo Crocamo entspannt. "Ich freue mich für sie, dass sie wieder einen Partner gefunden hat."

So sieht Liebe aus: Melanie Fischer knutscht Willi Ihle
So sieht Liebe aus: Melanie Fischer knutscht Willi Ihle © API/Manuel Tilgner

Melanie Fischer-Crocamo arbeitet weiter im Unternehmen. Sie bleibt als Geschäftsführerin an Bord, leitet das Büro – und das offenbar ganz ohne Drama. 

  • dakaiser vor 3 Stunden / Bewertung:

    Das ist doch wunderbar.....

  • Marlboro123 vor 15 Stunden / Bewertung:

    Ugo hat auch einen neuen

  • Marlboro123 vor 16 Stunden / Bewertung:

    Das war abzusehen,

