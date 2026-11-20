Mehr als 400.000 Euro für den guten Zweck: Promis und Politik unterstützen die Wirtsfamilie Steinberg im Kampf gegen Armut. Im Festsaal des Hofbräukellers fand am Donnerstagabend die Spendengala statt – mit diesen Gästen.

Das hat sich gelohnt: Im festlich geschmückten Festsaal des Hofbräukellers am Wiener Platz fand am Donnerstagabend eine Spendengala statt – und was für eine!

Mit 220 Gästen und einer satten Spendensumme von 406.844 Euro. Die Wirtsfamilie Margot, Günter und Tochter Silja Steinberg (betreiben neben dem Hofbräukeller auch das Hofbräu-Festzelt auf der Wiesn) zelebrierte das Charity-Event als "Heimspiel", sagte Silja Steinberg (44) der AZ. In ihrer Dankesrede an die freiwilligen Helfer und Unterstützer flossen dann auch ein paar Tränchen …

Seit 16 Jahren hilft die Stiftung "s’Münchner Herz"

Mit ihrer vor 16 Jahren gegründeten Stiftung "s’Münchner Herz" lassen die Steinbergs die Herzen der Münchner höherschlagen. Einrichtungen gibt es bereits in Perlach, Milbertshofen, Laim, Hadern und Giesing. "Wir machen, was wir können, um Menschen aller Altersgruppen zu unterstützen und zusammenzubringen", so Günter Steinberg (87).

Wirtsfamilie Steinberg lud zu exklusiver Spendengala

Doch natürlich sei man auf zusätzliche Spenden angewiesen. "Im vergangenen Jahr hatten wir ein Budget von 1,4 Millionen Euro, das wir auf die einzelnen Einrichtungen verteilt haben. Den Rest zahlen wir als Familie drauf. Obdachlosigkeit, Armut, Einsamkeit oder Jugendkriminalität – wir bieten den Betroffenen eine Anlaufstelle, verteilen Essen und fördern Begegnungen."

Bülent Askar, Gründer und Leiter des Perlacher Herz, ist seit Anbeginn dabei. Er erzählte: "Ich würde diese Arbeit nicht noch einmal machen, aber es ist meine Berufung – sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Es sind furchtbare Dinge, die man mitbekommt: häusliche Gewalt, Kindesmissbrauch und vor allem Armut, Altersarmut. Und viele der älteren Menschen trauen sich nicht, um Hilfe zu bitten."

V. l.: Babett Theile-Ochel, Projekte Sternstunden, Günter Steinberg, Münchner-Herz-Gründer, Natalie Schmid, Geschäftsführerin Sternstunden, und Thomas Jansing, Erfinder der Sternstunden. © Lindenthaler/imago

Promi-Auflauf bei der Gala in München

Unter den Ehrengästen: Innenminister Joachim Herrmann (70), der nach der Vorspeise kam. Ehefrau Gerswid plauderte derweil angeregt mit Carolin Reiber, die neben ihr saß. Herrmann zur AZ: "Ich war schon mehrmals bei der Gala dabei, bei mir klappt es nicht immer."

Moderatorin und Steinberg-Nachbarin Reiber (86) erzählte: "Ich habe damals die erste Veranstaltung vom Münchner Herz moderiert und gestartet. Und einmal durfte ich für den Oberbürgermeister Dieter Reiter einspringen und die Rede, die er vorbereitet hatte, halten. Das habe ich sehr genossen."

V. l.: Jörg Lehmann und Ute Lehmann, Silja Steinberg, Catrin Keil. © API/Michael Tinnefeld

Ferner gesichtet: PR-Beraterin Catrin Keil, welche die Gala organisierte und konzipierte, Hofbräuhaus-Direktor Jörg Lehmann mit Ehefrau Ute, Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer, Natalie Schmid (Geschäftsführerin von Sternstunden e.V. und Ehefrau des bayerischen Justizministers Josef Schmid).

Schauspieler Timothy Peach (63) war solo unterwegs und scherzte: "Meine Frau Nicola arbeitet, und ich spende heute das, was sie verdient." Auf die bevorstehende Adventszeit freue sich Peach schon. Er selbst gehe gerne zum Christkindlmarkt am Rotkreuzplatz in seinem Wohnviertel oder zu dem an der Münchner Freiheit.