Motsi Mabuse verkündet Änderung bei "Let's Dance": RTL streicht beliebtes Show-Element

Nach zwölf Jahren streicht RTL den Discofox-Marathon aus seiner erfolgreichen Tanzshow "Let's Dance". Stattdessen wird es am heutigen Freitagabend eine "Hot Salsa Night" geben. Die Juroren Jorge Gonzáles und Motsi Mabuse freuen sich, viele Fans sind eher skeptisch.

Der Discofox-Marathon gehörte zur Tanzshow "Let's Dance" so sehr dazu, wie die Strenge zu Juror Joachim Llambi. Doch nun gibt es eine Änderung: RTL streicht das Show-Element aus dem Format – und ersetzt es durch ein anderes: Die "Hot Salsa Night".

Salsa statt Discofox: Motsi Mabuse erklärt Veränderung bei "Let's Dance"

In der Live-Show am Freitag werden die Promis ihre einstudierten Salsa-Choreographien vor den Juroren präsentieren. "Es wird hier Salsa gespielt, sieben Minuten lang und wer durchhält, im Takt bleibt, Energie bringt, die ganzen sieben Minuten und natürlich Technik, on top, der hat die Möglichkeit zehn Punkte zu holen. Es wird heiß, wir lieben Salsa", erklärte Jurorin Motsi Mabuse am Ende der letzten Live-Show voller Vorfreude.

Aussortiert: Jorge Gonzáles stellt Konzept des Salsa-Marathons vor

Und auch Juror Jorge Gonzáles zeigte sich glücklich über die Änderung: "Ich freue mich wirklich sehr! Ich habe gesagt, oh mein Gott, in dieser Staffel gibt es keine Salsa. Salsa ist hot." Innerhalb der sieben Tanz-Minuten werde die Jury immer wieder ein Paar "aussortieren", sodass am Marathon-Ende ein Siegerpaar feststeht, erklärte Gonzáles auf Instagram bei "Let's Dance".

Abschied vom Discofox: Fan-Meinungen gehen auseinander

Während die Juroren voller Vorfreude sind, kommt der Abschied vom Discofox-Marathon nicht bei allen Fans gut an. Und auch die Einführung der "Hot Salsa Night" birgt Diskussionsstoff. Während die einen durch Kommentare wie "Niemand will ne Hot Salsa Night, wenn man Discofox-Marathon haben könnte", ihre Kritik äußern, scheinen sich andere darauf zu freuen und kommentieren auf Instagram mit: "Die Vorfreude steigt" oder "Freu mich schon riesig drauf."

Slowfox, Walzer und Quickstep: Auch diese Tanzstile sind in der Live-Show vertreten

Neben Salsa wird es diese Woche aber natürlich auch noch andere Tanzstile und Performances zu sehen geben, darunter Contemporary, Wiener Walzer und Slowfox. Nach dem Partnertausch in der vergangenen Woche geht es dieses Mal für alle wieder in der gewohnten Konstellation aufs Parkett.

Anna Ermakova: Überraschungs-Besuch von Vater Boris Becker?

Insgeheim dürfte Anna Ermakova auf einen Besuch von Papa Boris Becker bei "Let's Dance" hoffen. Noch immer hat ihr berühmter Vater sie nicht am Set der RTL-Tanzshow in Köln besucht – obwohl Boris Becker in der Vergangenheit betonte, einen guten Draht und Kontakt zu seiner Tochter zu haben. Wird Becker seine tanzende Tochter vielleicht überraschen wollen?

"Ich habe noch nie so oft und regelmäßig mit meiner Tochter gesprochen. Es brauchte ein Gefängnis, dass wir uns nahekommen. Auch sie wollte mich besuchen, auch da war ich schüchtern und scheu. Das werden wir in der Freiheit nachholen", sagte Boris Becker nach seiner Haftentlassung im Sat.1-Interview.

Boris Becker behauptet sogar in der "Financial Times", dass er Anna Ermakova bezüglich der Teilnahme bei "Let's Dance" beraten habe. "Wir haben ein bisschen über ihr Honorar gesprochen und sie hat meinem Rat vertraut, wie man blufft." Wie viel Gage RTL Anna Ermakova zahlt, hat der Sender auf AZ-Anfrage nicht beantwortet.