Moritz Bleibtreu privat: Heimliche Trennung und neue Freundin

Über das Privatleben von Moritz Bleibtreu ist wenig bekannt. Jetzt hat er allerdings offenbart, dass er sich von seiner Lebensgefährtin getrennt und bereits eine neue Freundin hat. Wer ist die Frau an der Seite des Schauspielers und was ist über sein Leben abseits des Rampenlichts bekannt?

Wie tickt eigentlich Moritz Bleibtreu privat? Der gefeierte Schauspieler, der mit internationalen Größen wie Steven Spielberg und Brad Pitt zusammengearbeitet hat, schützt sein Privatleben vor der Öffentlichkeit. Umso erstaunlicher, dass er jetzt einen seltenen Einblick gegeben hat.

Was ist über das Privatleben von Moritz Bleibtreu bekannt?

Moritz Bleibtreu stammt aus einer Künstlerfamilie. Bereits seine Eltern Monica Bleibtreu und Hans Brenner waren bekannte Schauspieler. Schon im Alter von elf Jahren stand er für die Serie "Neues aus Uhlenbusch" vor der Kamera.

Moritz Bleibtreu hat eine Halbschwester, die ebenfalls Schauspielerin ist. Cilli Drexel ist die Tochter von Hans Brenner und Ruth Drexel.

So startete Moritz Bleibtreu seine Karriere

Nachdem er als Kind bereits in Produktionen mitgespielt hatte, besuchte Moritz Bleibtreu als 17-Jähriger kleinere Schauspielschulen in New York. Zurück in Deutschland spielte er im Alter von 21 Jahren am Thalia Theater und hatte Auftritte in kleineren TV-Produktionen.

1995 feierte der Schauspieler seinen Durchbruch mit der Komödie "Stadtgespräch". Es folgten große Rollen in Filmen wie "Knockin' on Heaven's Door", "Lola rennt" und "Das Experiment". Auch in Hollywood hat er sich inzwischen einen Namen gemacht und spielte in Produktionen wie "Munich", "Speedracer" und "World War Z" an der Seite von Stars wie Daniel Craig und Brad Pitt.

Nach Trennung von Lebensgefährtin: Moritz Bleibtreu ist neu verliebt

Über das Liebesleben von Moritz Bleibtreu ist wenig bekannt. Mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin Annika hat er einen gemeinsamen Sohn, der 2008 zur Welt kam.

Moritz Bleibtreu mit Ex-Freundin Annika bei einer Filmpremiere 2008. © BrauerPhotos / A.Schmidt

Über den heute zwölfjährigen David sagte er 2013 im Gespräch mit " ": "Ich liebe meinen Sohn über alles, und wenn er mir mal richtig auf die Nerven geht, hilft einfach gut durchkitzeln, aber so richtig."

Inzwischen ist Moritz Bleibtreu von Annika getrennt. Seit zwei Jahren hat er eine neue Freundin, wie seine Presseagentin im Oktober 2021 gegenüber " " verraten hat: "Sie ist die neue Frau an seiner Seite." Sie heißt Saskia und ist 30 Jahre alt. Ob auch sie im Filmbusiness tätig ist, ist allerdings nicht bekannt. Bislang gibt es auch noch keinen offiziellen Pärchen-Auftritt der beiden.