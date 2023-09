Mord im royalen Umfeld: Assistentin wurde eiskalt ermordet

Schlimme Nachrichten aus Dallas. Die Ex-Assistentin von Sarah Ferguson ist tot. Ein Mörder brachte die 46-Jährige um. Die Ex-Frau von Prinz Andrew ist fassungslos und will die trauernde Familie unterstützen.

Als Royal und öffentliche Person braucht es loyale Mitarbeiter, die professionell sind. Sarah Ferguson, die Schwägerin von König Charles, hatte in Jenean Chapman solch eine Vertrauensperson. Sie war die persönliche Assistentin von Fergie und hatte auch Einblicke in die britische Königsfamilie.

Sarah Ferguson gibt Mord an Ex-Angestellter auf Instagram bekannt

Jetzt gibt Prinz Andrews Ex den Tod der ehemaligen Angestellten bekannt. Sarah Ferguson schreibt auf Instagram: "Ich bin schockiert und traurig zu erfahren, dass Jenean Chapman, die vor vielen Jahren mit mir als meine persönliche Assistentin gearbeitet hat, im Alter von nur 46 Jahren in Dallas ermordet wurde. Ein Verdächtiger befindet sich in Gewahrsam." Erst seit wenigen Monaten habe sie wegen eines neuen Jobs in Dallas gelebt.

Eiskalt umgebracht: Ex-Schwägerin von König Charles trauert mit Familie der Getöteten

Wie toll Jenean Chapman gewesen sei, betont Fergie ebenso: "Jenean war loyal, fleißig, schön und lustig, und mein Herz bricht für ihre Familie und Freunde. Ich habe erst vor ein paar Monaten von ihr gehört und sie schien so glücklich zu sein. Ihre Familie sammelt Geld, um ihren Leichnam nach New York City überführen zu lassen und die Kosten für das Gerichtsverfahren und die Beerdigung zu übernehmen. Ich werde spenden und die Familie auf jede erdenkliche Weise unterstützen – bitte helfen Sie, wenn Sie können, über den Link in meiner Biografie."

Solch emotionale Zeilen werden auch von Sarah Fergusons Promi-Freunden kommentiert. Supermodel Naomi Campbell schreibt: "Schockierend Sarah, es tut mir so leid. Ich sende dir und ihrer Familie mein Beileid."

Jenean Chapman lebte erst seit wenigen Monaten in Dallas

Die Leiche der Ex-Angestellten von Fergie wurde am Montag gegen 13.15 Uhr in einer Wohnung in Dallas gefunden. Gerichtsmediziner gehen von einem Tötungsdelikt aus. Ein 48-jähriger Tatverdächtiger sei laut "Dallas Morning News" festgenommen worden. Er "wird wegen Mordes angeklagt werden", so die Polizei.

Crystal Marshall, die Schwester der Getöteten, sprach bei "NBC5 DFW": "Wir stehen einfach unter Schock und versuchen, uns zu sammeln und all die fehlenden Informationen zusammenzutragen. Wir versuchen, unserer Mutter eine Stütze zu sein, aber es ist eine wirklich schwere Zeit."