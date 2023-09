Korb für Prinz William: Prinzessin Kate erteilt Royal-Ehemann eindeutige Absage

Prinzessin Kate ist ein gern gesehener Gast auf Veranstaltungen. So auch bei den von Prinz William ins Leben gerufenen "Earthshot Awards". Für die gibt es in diesem Jahr aber eine klare Abfuhr der 41-Jährigen.

Für Prinzessin Kate stehen ihre Kinder an erster Stelle – das machte die 41-Jährige in den vergangenen Monaten sehr deutlich. Auch der royale Terminkalender wurde zugunsten des Nachwuchses reduziert. Jetzt lässt Kate eine Preisverleihung sausen. Prinz William muss alleine hin!

Preisverleihung ohne Kate: Prinz William fliegt alleine nach Singapur

Prinz William wird im November zum dritten Mal den jährlichen Earthshot-Preis in Singapur verleihen. Verstärkung von seiner besseren Hälfte bekommt der Royal diesmal nicht. Prinzessin Kate will zu Hause bei ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis bleiben. Immerhin findet die Veranstaltung während der Schulzeit statt.

Offenbar arbeitet Kate daran, dem Nachwuchs ein möglichst stabiles und normales Umfeld zu schaffen, um sie bestmöglich auf die spätere royale Karriere vorzubereiten, wie der britische " " berichtet.

Prinzessin Kate und Prinz William wie Popstars gefeiert

Für die Organisatoren des Preises dürfte Kates Ausbleiben ein schmerzlicher Verlust sein. Bei den Preisverleihungen der letzten beiden Jahre hielt die beliebte Prinzessin Reden und überreichte Preise. In diesem Jahr müssen sich die Veranstalter auf Prinz Williams Charme verlassen.

Prinz William und Prinzessin Kate im Gespräch mit David Beckham bei den Earthshot Awards 2022 © Imago / i Images

Bei den Earthshot Prize Awards in Boston im vergangenen Jahr verzauberte die Prinzessin von Wales die Massen in einem bodenlangen Kleid der Verleihfirma "HURR by Solace London" und dem smaragdfarbenen Halsband von Prinzessin Diana. Als sie und Prinz William bei der Preisverleihung ankamen, wurden sie von Hunderten kreischenden Fans wie Popstars begrüßt, wie es im "Mirror" heißt.

Prinzessin Kate: Nicht die erste Abfuhr für Ehemann William

Der von Prinz William ins Leben gerufene Earthshot Prize zielt darauf ab, bahnbrechende Lösungen zu entdecken und zu verbreiten, um den Planeten zu reparieren. Den Gewinnern in den fünf Kategorien Schutz und Wiederherstellung der Natur, Reinigung der Luft, Wiederbelebung der Ozeane, Aufbau einer abfallfreien Welt und Verbesserung des Klimas wird ein Preisgeld von 1 Million Pfund verliehen.

Prinz William war bereits Anfang September ohne seine Frau unterwegs, als er zur Vorstellung der 15 Finalisten des Earthshot Prize 2023 nach New York reiste. "Wie wir heute gesehen haben, bringen die Earthshot-Gewinner und die Finalisten diese Inspiration und diesen Optimismus mit. Und ich denke, wir müssen an Optimismus und Hoffnung festhalten, denn sie sind der größte Motor für Veränderungen und für Innovationen", erklärte der britische Thronfolger vor Ort.

"Ein wichtiger Teil des Designs und der Entwicklung des Preises ist nicht nur die Bereitstellung von Lösungen, sondern auch der Faktor, der die Menschen glauben lässt, dass es Hoffnung gibt und dass es da draußen Menschen gibt, die unglaubliche Dinge tun, die einen großen Einfluss auf unsere Zukunft haben werden", erklärte der Royal in New York.