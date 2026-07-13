Monika Gruber: So viel Rente bekomme ich im Alter wirklich

Über Geld spricht man nicht? Monika Gruber schon. Die Kabarettistin verrät jetzt, wie hoch ihre spätere Rente ausfallen wird.

Monika Gruber verdient ihr Geld als Kabarettistin. Wie viel Rente bekommt die Bayerin, wenn sie künftig nicht mehr arbeitet?

Seit mehr als zwei Jahrzehnten begeistert Monika Gruber ihr Publikum auf der Bühne. Im Frühjahr sprach sie offen über Finanzen – ihren tatsächlichen Verdienst thematisierte Gruber jedoch nicht. Umso offener zeigt sich die 55-Jährige jetzt in Bezug auf ihre Rente.

Monika Gruber spricht über Rente: So viel Geld bekommt sie im Alter

Auch für Promis ist die Altersvorsorge ein wichtiges Thema. Schlagerstar Jürgen Drews erhält nach seinem Bühnen-Aus zwischen 200 und 300 Euro gesetzlicher Rente, wie seine Tochter Joelina im Audioformat "Kids-Club" verriet. Finanzielle Engpässe müsse der Sänger jedoch nicht befürchten, da er anderweitig gut vorgesorgt habe.

Im Podcast " " zeigt sich Monika Gruber dennoch überrascht darüber, wie wenig Geld Drews ihrer Meinung nach im Alter zusteht. Dabei verrät die Kabarettistin auch, mit welchen Bezügen sie selbst im Ruhestand rechnen kann: "Ich habe neulich geschaut, ich kriege 578 Euro." Ironisch, weil die knapp 600 Euro freilich nicht reichen würden, sagt Gruber: "Ich bin abgesichert."

Ihr Gesprächspartner, Autor Andreas Hock, stellt fest: "Das ist fast doppelt so viel wie der Betrag von Jürgen Drews." Er witzelt: "Da würde ich sagen, da bietest ihm doch deine Hilfe an!" An Lob für den Schlagerstar spart die Bayerin jedenfalls nicht: "Ich bin ja ein großer Fan von ihm."

Monika Gruber spricht jetzt über Jürgen Drews und ihren künftigen Rentenbetrag. © imago/Daniel Scharinger

Renten der Promis: Vergleich mit Thomas Gottschalk

Monika Gruber ist nicht die einzige prominente Persönlichkeit, die offen über ihre Altersbezüge spricht. Auch andere Stars haben ihre spätere Rente bereits öffentlich thematisiert. Thomas Gottschalk verriet, dass er mit rund 916 Euro gesetzlicher Rente rechnen könne. Dem "Handelsblatt" sagte der einstige "Wetten, dass..?"-Moderator: "Das verdanke ich meiner Festanstellung beim Bayerischen Rundfunk in den 80er-Jahren." Im Herbst 2025 sprach die an Krebs erkrankte TV-Legende erneut über das Thema. Eigenen Angaben zufolge hat sich Gottschalks monatlicher Betrag auf knapp 1.000 Euro erhöht, heißt es bei "Bunte".

Thomas Gottschalk erhält knapp 1.000 Euro Rente. © imago/Panama Pictures

Harald Schmidt erhält 1.100 Euro Rente

Thomas Gottschalks Kollege Harald Schmidt kommt laut " " auf eine gesetzliche Monatsrente von 1.100 Euro. Der gebürtige Schwabe erreichte als Moderator von Shows wie "Verstehen Sie Spaß?" einst ein Millionenpublikum.

Harald Schmidts Rentenbetrag beläuft sich auf 1.100 Euro. © imago/SEPA.Media

Trotz steiler Karriere fiel sein gesetzlicher Rentenanspruch noch vor wenigen Jahren deutlich geringer aus. Im Sommer 2022 lag er nach eigenen Angaben bei rund 272 Euro, wie die AZ berichtete.