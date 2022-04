Mögliche Verlobung bei Pietro Lombardi: Welche Frau trägt seinen Ring?

Eine mysteriöse Frauenhand, die einen Ring angesteckt bekommt, hat auf dem Instagram-Account von Pietro Lombardi zu Spekulationen geführt. Hat sich der Sänger etwa verlobt? Wer ist die Dame mit dem großen Klunker? Das soll hinter dem ominösen Posting stecken.

Wenn Pietro Lombardi einer unbekannten Frau einen Ring über den Finger streift, dreht das Netz durch. Der Sänger hat ein Foto davon auf Instagram gepostet, das in kürzester Zeit tausendfach kommentiert wurde. Zahlreiche Fans vermuten eine Verlobung, andere wittern einen PR-Trick. Aber wem kommt der Ex von Sarah Engels eigentlich so nahe?

Ring-Foto von Pietro Lombardi: Er postet ein Herz dazu

Zu dem gleichzeitig viel- und nichtssagenden Foto postet Pietro Lombardi lediglich ein rotes Herz. Darauf ist nur die Hand einer Frau zu sehen, die einen Ring angesteckt bekommt.

Hat Pietro Lombardi eine neue Freundin?

Einige Follower sind davon sehr verwirrt. "Bitte sag, dass du ne Single raus bringst? Oder vergeben? Pie, du musst ein Statement abgeben, wir Mädels kommen nicht drauf klar", schreibt ein Fan zu dem Bild. Ein weiterer kommentiert ironisch: "Selbst die Verwirrung ist verwirrt."

Wer ist die Frau an der Seite von Pietro Lombardi?

Aufmerksamen Beobachtern ist jedoch aufgefallen, dass Pietro Lombardi seiner mysteriösen Angebeteten den großen Klunker nicht auf den Ring-, sondern auf den kleinen Finger steckt. Andere glauben wiederum, Youtuberin und Rapperin Katja Krasavice an den Nägeln erkannt zu haben.

Youtuberin und Rapperin Katja Krasavice soll eine neue Single mit Pietro Lombardi veröffentlichen. © Henning Kaiser/dpa/dpa

Wie " " herausgefunden haben will, wollen der Sänger und die ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin ein gemeinsames Lied herausbringen. "Das ist eine lange Geschichte. Am Freitag gibt es die Auflösung", äußert sich Pietro Lombardi geheimnisvoll. Die Auflösung, was wirklich hinter dem Ring-Foto steckt, wird also bald kommen.