Mittelfinger von Claudia Effenberg – TV-Star reagiert auf "Mobbing": "Geht mir auf den Geist"

Claudia Effenberg hat genug von Kritik im Netz, sie spricht sogar von "Mobbing": Auf Instagram zeigt sie ihren Hatern jetzt eine eindeutige Botschaft – ihren Mittelfinger. Was ist der Anlass für diese Aktion?

Ob in Interviews, auf Promi-Partys der Münchner Bussi-Bussi-Gesellschaft oder in Trash-Shows wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" – Claudia Effenberg war schon immer eine Freundin der klaren Worte. Wenn sie etwas (oder jemand) stört, hat sie kein Problem damit, offen in die Konfrontation zu gehen. Das stellt sie aktuell eindrucksvoll unter Beweis und präsentiert dazu ihren Mittelfinger als deutliche Botschaft. Aber an wen und vor allem – warum?

"Wuppt der Filter": Fans lästern über Foto von Claudia Effenberg

Vergangene Woche war Claudia Effenberg zu Gast in der Sat.1-Sendung "Volles Haus" und stand dem Moderatoren-Duo Marlene Lufen und Daniel Boschmann Rede und Antwort. Auf Instagram gewährt sie ihren Fans einen Einblick hinter die Kulissen und postet ein Foto aus dem Set der Nachmittags-Show. "Es war so toll bei euch", lobt sie das Team.

Auf dem Foto erstrahlt ihr Gesicht auffallend faltenfrei, was auch den Followern nicht verborgen bleibt. "Was die Maskenbildner nicht schaffen, wuppt der Filter", lautet ein Kommentar dazu. Ob Claudia Effenberg tatsächlich auf technische Hilfsmittel zurückgegriffen hat, verrät sie nicht. Allerdings offenbart sie in einem weiteren Instagram-Posting, dass es wohl nicht immer bei harmlosen Fan-Anmerkungen bleibt.

Claudia Effenberg präsentiert Kritikern den Mittelfinger

"Jetzt meckere ich auch mal", verkündet die Designerin in einem kurzen Clip. "Das geht mir so auf den Geist, was manche Leute unter Posts schreiben, vor allem, wenn sie fies werden und Mobbing machen und Leute beleidigen." Was sie von selbsternannten Kritikern hält, zeigt sie nach ihrer Ansage und streckt frech ihren Mittelfinger aus.

Für diese Aktion erhält sie viel Zuspruch, unter anderem auch von Promi-Freundin Natascha Ochsenknecht, die einen lachenden Smiley dazu postet. Einige Fans empfehlen Claudia Effenberg, entsprechend fiese Kommentare direkt zu melden und die Personen sperren zu lassen. Andere wiederum sehen ausufernde Kritik als ein Zeichen dafür, sich von der Masse abzuheben. "Nur der Durchschnitt ist bei allen beliebt", erklärt ein Follower. Ob sich die Ehefrau von Ex-Fußballprofi Stefan Effenberg diesen Rat zu Herzen nehmen wird?