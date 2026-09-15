Vom Glanz der Münchner Schickeria-Jahre – bis heute: Die Taschen des Münchner Luxus-Labels Aigner besitzen nicht nur in der Münchner High Society seit Jahrzehnten Kult-Faktor: Was prominente Testimonials wie Heidi Klum mit dem Erfolg der Traditionsmarke zu tun haben und welche Promi-Dame für die aktuelle "Equitania"-Kollektion Modell steht – die AZ weiß Bescheid.

Hinter den Kulissen beim Shooting auf Schloss Amerang im April: Als Kampagnen-Gesicht entschied sich das Münchner Luxus-Label Aigner bei seiner aktuellen Herbst/Winter-Kollektion für Model Franziska Knuppe.

AIGNER 5 Hinter den Kulissen beim Shooting auf Schloss Amerang im April: Als Kampagnen-Gesicht entschied sich das Münchner Luxus-Label Aigner bei seiner aktuellen Herbst/Winter-Kollektion für Model Franziska Knuppe.

Sie ist das Gesicht der Herbst-/Winter-Kollektion des Münchner Luxustaschen-Labels Aigner: Top-Model Franziska Knuppe im April beim Shooting mit Model-Partner Sandero und der ikonischen Cybill-Brida-Handtasche (1600 Euro) auf Schloss Amerang.

AIGNER 5 Sie ist das Gesicht der Herbst-/Winter-Kollektion des Münchner Luxustaschen-Labels Aigner: Top-Model Franziska Knuppe im April beim Shooting mit Model-Partner Sandero und der ikonischen Cybill-Brida-Handtasche (1600 Euro) auf Schloss Amerang.

In weniger als einer Woche baumelt sie wieder an den Schultern zahlreicher Münchnerinnen: Die herzförmige (Dirndl-)Tasche der Münchner Traditionsmarke Aigner hat auf der Wiesn längst Kultstatus – ebenso wie das Unternehmen selbst.

Uschi Glas, Kate Moss und Co.: Die glanzvolle Vergangenheit des Münchner Luxus-Labels

Noch heute umgibt Aigner der Glanz der glamourösen Münchner Schickeria-Jahre: die burgunderrote Aigner-Tasche, der Gürtel mit der Hufeisen-Schnalle? Status-Symbole in der schillernden Welt der High Society. Promi-Damen wie Uschi Glas waren dem Münchner Luxus-Label von Beginn an verbunden – später folgten die Modeikonen Iris Apfel oder Kate Moss und zuletzt – natürlich – Model-Ikone Heidi Klum.

Riesen-Coup mit Top-Model: Aigner gewinnt Heidi Klum als Global Testimonial

Als neues, internationales Gesicht – sogenanntes Global Testimonial – der Münchner Marke trug das Top-Model vor Kurzem etwa seinen neuen tierischen Familienzuwachs Fritzi stolz in einer Aigner-Tasche spazieren. Doch wer oder was steckt eigentlich hinter dem jahrzehntelangen Glamour des Münchner Unternehmens und was hat es mit der brandneuen Herbstkollektion und dem neuen, prominenten Kampagnen-Gesicht auf sich?

Topmodel Heidi Klum mit der Carré Soft (ca. 760 Euro). © AIGNER

"Equitania": Das steckt hinter der neuen Herbst/Winter-Kollektion von Aigner

April 2026, Schloss Amerang im oberbayerischen Landkreis Rosenheim: Model Franziska Knuppe kuschelt ihren Shooting-Partner Sandero – ein hübsches braunes Warmblut, das an der Seite der 51-Jährigen für die neue Aigner-Herbst-/Winter-Kollektion wirbt.

Mit "Equitania" beschloss der kreative Kopf hinter der Münchner Marke, Chef-Designer Christian Beck, den Fokus nicht nur auf die Wurzeln des Unternehmens, sondern auch auf seine eigenen zu legen.

Hommage an die 70er- und 80er-Jahre: Aigner sponserte legendäre Pferderennen in Riem

Denn der Creative Director kommt gebürtig aus dem Münsterland und ist "gewissermaßen mit Pferden aufgewachsen". Und auch für das Münchner Traditionslabel selbst ist das Pferde-Thema ein Altbekanntes. Stichwort: Hufeisen-Logo und "Aigner-Renntage". Bereits in den 70er- und 80er-Jahren sponserte das deutsche Luxus-Label die legendären Pferderennen in Riem – inklusive rauschender Partys und zahlreicher Prominenter in Champagner-Laune mit der Aigner-Tasche am Arm.

Bei der Bambi-Verleihung 2024 (v.l.): Chef-Designer Christian Beck, Aigner-Inhaberin Evi Brandl und Aigner-CEO Sibylle Schön. © ABR-Pictures/Frank Rollitz

Für die Herbst/Winter-Kollektion: Model Franziska Knuppe ist das neue Kampagnen-Gesicht

Während Top-Model Heidi Klum seit der Herbst-/Winter-Kollektion 2025 als Global Testimonial der Münchner Marke auftritt, entschieden sich Aigner-CEO Sibylle Schön und ihr Team bei der diesjährigen Herbst-/Winterkollektion für Model Franziska Knuppe als Kampagnen-Gesicht.

Die gebürtige Rostockerin arbeitete bereits mit namhaften Designern wie Wolfgang Joop, Vivienne Westwood oder Diane von Fürstenberg und ist dem Münchner Unternehmen seit Jahren freundschaftlich verbunden: "Heidi, Franzi Knuppe: Aigner und starke Frauen gehen einfach gut zusammen", bringt es Sibylle Schön, die auch im Unternehmen überwiegend Frauen in Führungspositionen beschäftigt, auf den Punkt.

Hinter den Kulissen beim Shooting auf Schloss Amerang im April: Als Kampagnen-Gesicht entschied sich das Münchner Luxus-Label Aigner bei seiner aktuellen Herbst/Winter-Kollektion für Model Franziska Knuppe. © AIGNER

Aus der Flaute zu neuem Glanz: So hat Aigner-CEO Sibylle Schön das Münchner Unternehmen saniert

Schön, die vor Aigner bereits Erfahrung bei großen Marken wie Wolford oder Goldpfeil gesammelt hatte, führt seit fast 20 Jahren die Geschäfte der Münchner Marke. Aigner-Inhaberin Evi Brandl gewann die Top-Managerin mit rheinländischen und Münchner Wurzeln 2008 für ihr Unternehmen. Schön verhalf der Marke Anfang der 2010er-Jahre nach einer wirtschaftlich schwierigen Phase zu neuem Glanz. Seither – und trotz aller aktuellen Krisen und Kriege – rangiert Aigner im Luxussegment wieder weit vorne, ist mit 100 Shops in 16 Ländern vertreten.

Einer von 100 Shops weltweit: Der Aigner-Store in der Münchner Theatinerstraße. © AIGNER

Shooting in LA: Aigner-Team fliegt zu Heidi Klum in die USA

Während die aktuelle Kollektion, die den Fokus vor allem auf warme, erdige Brauntöne und feminine Looks legt, noch bis Dezember in den Aigner-Läden weltweit erhältlich ist, müssen Sibylle Schön und Christian Beck, der zu Ehren seiner Geschäftsführerin sogar eine eigene Tasche – die ikonische Cybill-Bag - entwarf, bereits einen Schritt weiterdenken: Erst vor Kurzem flog das Aigner-Team dafür eigens nach Los Angeles, um die kommende Frühjahr/Sommer-Kollektion "Mercato" mit Heidi Klum zu shooten.