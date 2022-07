Mit Prinz William: Herzogin Kate absolviert ersten Wimbledon-Auftritt

An Tag neun des Turniers hat sich Herzogin Kate erstmals in Wimbledon gezeigt. Gemeinsam mit Prinz William saß sie beim Viertelfinale der Männer in den Zuschauerrängen und machte dabei im blauen Polka-Dot-Kleid eine gute Figur.

05. Juli 2022 - 15:55 Uhr | (ncz/spot)

Herzogin Kate und Prinz William in den Zuschauerrängen in Wimbledon. © imago images/i Images

Darauf haben Royal-Fans gewartet: Herzogin Kate (40) hat am Dienstag endlich das Tennisturnier in Wimbledon besucht. Gemeinsam mit Ehemann Prinz William (40) saß Kate, die großer Tennis-Fan und Schirmherrin der britischen Tennisvereinigung ist, während dem Viertelfinale der Männer in den Zuschauerrängen. Herzogin Kate begeistert im Polka-Dot-Kleid Während Novak Djokovic (35) und Jannik Sinner (20) auf dem Rasen des Centre Courts um den Einzug ins Halbfinale kämpften, machte Herzogin Kate im azurblauen Polka-Dot-Kleid von Designerin Alessandra Rich eine gute Figur in der Royal Box. Das Kleid hatte sie bereits während der Feierlichkeiten zum Platinjubiläum der Queen getragen. Dazu kombinierte die 40-Jährige weiße Perlenohrringe sowie weiße Pumps. Prinz William saß im hellgrauen Anzug neben seiner Ehefrau. Zeitweise trugen beide Sonnenbrillen. Mit von der Partie waren auch Kates Eltern Michael (73) und Carole Middleton (67), die ebenfalls in der Royalen Box Platz nahmen. Die beiden hatten dem Tennisturnier bereits in den vergangenen Tagen mehrmals beigewohnt. Wie lange Herzogin Kate und Prinz William beim Turnier bleiben, ist unklar. Am späteren Nachmittag könnten die Royals noch den britischen Wimbledon-Hoffnungsträger Cameron Norrie (26) im Match gegen den Belgier David Goffin (31) von der Tribüne aus anfeuern.