Mit diesen zwei Personen soll die Queen am meisten am Telefon plaudern

Mit wem hängt Queen Elizabeth II. am meisten an der Strippe? Zwei Personen sollen besonders häufig in den Genuss eines royalen Telefonats mit ihr kommen.

28. November 2021 - 17:33 Uhr | (stk/spot)

Queen Elizabeth II. soll zwei Lieblingsgesprächspartner am Telefon haben. © imago images/i Images

In der Thronfolge stehen direkt hinter Queen Elizabeth II. (95) ihr Sohn Prinz Charles (73) und Enkelkind Prinz William (39). Auf ihrem Telefon befinden sich die beiden aber offenbar nicht auf der royalen Kurzwahltaste. Das jedenfalls behauptet der . In der Tat soll die Monarchin nur mit zwei Personen regelmäßige Telefon-Pläuschchen halten. Während Tochter Anne (71) noch halbwegs naheliegend ist, ist der zweite Name durchaus überraschend. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert "Die zwei Menschen, mit denen sie am häufigsten telefoniert, sollen ihre Tochter Prinzessin Anne und ihr Pferde- und Rennzuchtberater John Warren sein", will Sacerdoti gehört haben. Die Queen sei zudem im Besitz eines Handys, das vom MI6 höchstpersönlich abhörsicher gemacht worden sei, heißt es im Podcast weiter. Wie geht es der 95-jährigen Queen? Weit mehr als ihre Telefonliste sorgte zuletzt der Gesundheitszustand der Queen für Schlagzeilen. Nachdem sie diverse Auftritte auf Anraten ihrer Ärzte absagen musste, scheint es ihr inzwischen "viel besser" zu gehen. Vor Kurzem hat sie wieder offiziellen Besuch auf Schloss Windsor empfangen. Auch das traditionelle Weihnachtsfest auf ihrem Landsitz in Sandringham soll nun stattfinden. , hat die Queen ihrer Familie angeblich erklärt, dass sie fit genug sei, das Fest auszurichten. Sie sei zudem "entschlossen", auch den traditionellen Weihnachtsgottesdienst in Sandringham mit der Familie zu besuchen. Es wird das erste Weihnachten ohne ihren Ehemann Prinz Philip (1921-2021) sein. Er verstarb im April im Alter von 99 Jahren, die beiden waren 73 Jahre verheiratet. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de