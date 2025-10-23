Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl verraten: So geht es nach dem "Tatort" weiter

Geballte Prominenz beim "Blauen Panther" in München: Jutta Speidel, Oliver Masucci, Joko Winterscheidt und Co.: Welche Promis am Mittwoch allein auf dem "Blue Carpet" unterwegs waren und - wer gar nicht erst aufgetaucht ist...

Comedian Michael Kessler war auch unter den 750 Gästen der Award-Verleihung in der BMW Welt.

Die Schauspielern Lavinia Wilson (“Cassandra“) steht mit ihrem Preis bei der Verleihung des TV- und Streaming-Awards "Blauer Panther"auf dem Blauen Teppich.

Schauspieler Oliver Masucci ("Er ist wieder da") und Regisseurin und Preisträgerin Pia Strietmann gehen am Mittwoch gemeinsam über den Blue Carpet.

Otto Waalkes erhält am Mittwoch den "Blauen Panther" für seine Arbeit als Creative Producer bei seiner eigenen Dokumentation „Mein Name ist Otto“ ausgezeichnet.

Glücklich über ihre „Panther“: die Preisträger Miroslav Nemec (v. l.), Otto Waalkes und Udo Wachtveitl bei der Verleihung des TV- und Streaming-Awards in der BMW-Welt.

Während wenige Kilometer weiter der FC Bayern seinen belgischen Gegner aus Brügge besiegt, trifft sich am Mittwochabend alles, was in der deutschen Film-, Fernsehen- und Social-Media-Landschaft Rang und Namen hat, in München.

Bill und Tom Kaulitz fehlen auf dem "Blue Carpet" in der BMW Welt

Denn: In der BMW Welt wurde der TV & Streaming Award "Blauer Panther" verliehen. Unter den insgesamt 17 glücklichen Preisträgern der verschiedenen Kategorien: die Münchner Ex-"Tatort"-Kommissare Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec, Comedy-Legende Otto Waalkes und Bill und Tom Kaulitz. Letztere ließen sich am Mittwoch allerdings - anders als ihre TV-Kollegen - nicht auf dem Blauen Teppich blicken, sondern wurden live aus Los Angeles zugeschaltet.

Jenny Elvers: "Otto gönne ich den Preis am meisten"

Dafür präsentierte Schauspielerin und Reality-Sternchen Jenny Elvers ihren gertenschlanken Körper in einer bodenlangen, schwarz-goldenen Samt-Robe: "Ich mache von Yoga über Pilates bis Pole Fitness alles. Ich bewege mich einfach gern", sagt die Ex von Pop-Titan Dieter Bohlen. Den Preis gönne sie am meisten Otto Waalkes: "Ich hatte mit Otto die ersten Gehversuche vor der Kamera, hatte auf der Schauspielschule meinen ersten Film-Kuss mit Otto - das werde ich mein Leben lang nicht vergessen." Wie gewohnt humorvoll zeigt sich Kabarettistin Eva Karl Faltermeier im Gespräch mit der AZ: "Sie müssten mir fünf Minuten geben und ich wäre fertig abgeschminkt, im Jogginganzug und würde mit meinen Kindern einige Chipstüten weghauen."

Aber: "Kabarett ist so ein einsames Geschäft, da kann man schonmal ein-, zweimal im Jahr unter Leute gehen."

Gloria-Sophie Burkandt ist beim "Blauen Panther" solo unterwegs

Solo ist am Mittwoch auch Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt unterwegs. Zu solchen Anlässen "immer", wie das Model der AZ erzählt. "Abgesehen davon habe ich zurzeit ohnehin niemanden", sagt die 26-Jährige der AZ. Burkandt ist bekanntlich wieder single, nachdem sie noch während der Wiesn ihre Dirndl-Schleife rechts (vergeben) trug.

Mit Rückenschmerzen quält sich Schauspieler Oliver Masucci ("Er ist wieder da") auf den Blauen Teppich - passenderweise, um Regisseurin Pia Strietmann den Rücken zu stärken, die den "Blauen Panther" für die Serie "Herrhausen - Der Herr des Geldes" erhält.

Model Marie Nasemann trägt Second-Hand-Kleid auf dem Blauen Teppich

Model Marie Nasemann erscheint am Mittwoch in einem "Second Hand"-Kleid in der BMW-Welt. Während Mama auf den Blauen Teppich geht, sind die Kinder bei der Oma, erzählt die 36-Jährige. "Meine Mutter wohnt ja hier in München. Morgen geht’s dann wieder nach Hause." Kinderlos sind auch der Münchner Modelagent Peyman Amin und Partnerin Sandra Apfelbeck unterwegs: "Der Kleine ist ja erst zwei Jahre und zwei Monate alt. Mal sehen, wie lange uns der Abend heute vergönnt ist", sagt der Ex-GNTM-Juror der AZ.

Tatort-Legende Udo Wachtveitl: "Was kommt, kommt."

Und wie schauen die Münchner Tatort-Stars in die Zukunft, jetzt wo die letzte Folge unwiederbringlich im Kasten ist? Entspannt: "Was kommt, kommt. Was gut ist, ist gut. Was nicht kommt und nicht gut ist, wird nicht gemacht", sagt Wachtveitl auf dem Blauen Teppich.

Ebenfalls unter den insgesamt 750 Gästen in der BMW Welt: Ex-Skirennfahrer Christian Neureuther, Comedian Michael Kessler, Moderator Joko Winterscheidt, die Schauspieler Jutta Speidel, Daniel Christensen ("Eberhofer") und viele weitere Promis mehr.