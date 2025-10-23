Auch 2025 wurde in München der "Blaue Panther" verliehen. Während die meisten Preisträger bereits im Vorfeld feststanden, wurde es in manchen Kategorien nochmal spannend. Die AZ wirft einen Blick auf die prominenten Gäste des Abends – und zeigt die Looks von Cathy Hummels, Otto Waalkes und Co. auf dem blauen Teppich.

Die "Tatort"-Größen Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec schauten zwar etwas mürrisch, durften sich jedoch über eine Ehrenauszeichnung freuen.

Otto Waalkes ließ sich auch auf dem Blue Carpet seine Späße nicht nehmen.

Cathy Hummels trug zur Moderation auf dem Blue Carpet ein Kleid von Costarellos und Diamantschmuck im Wert von 79.000 Euro.

Beim "Blauen Panther" 2025 posierten die Promis auf dem Blue Carpet für die Fotografen. Die AZ zeigt die besten Looks.

Am 22. Oktober 2025 kamen in der BMW-Welt zahlreiche Stars zusammen, um die diesjährige Verleihung vom "Blauen Panther" zu begehen. Der Medienpreis ging einst aus dem Bayerischen Fernsehpreis hervor und richtet sich an deutsche Fernseh-, Streaming- und Social-Media-Produktionen sowie Bewegtbildformate mit Sitz in Deutschland. Stars wie Otto Waalkes (77) und die "Tatort"-Urgesteine Udo Wachtveitl (67) und Miroslav Nemec (71) waren unter den Gästen und durften sich über ihre Porzellan-Trophäen freuen.

"Der Blaue Panther" 2025: Moderation durch Cathy Hummels und Esther Sedlaczek

Cathy Hummels (37) wurde in diesem Jahr die Ehre zuteil, die Gäste am Blue Carpet in Empfang zu nehmen. Als rasende Reporterin strahlte sie in einem blauen Kleid von Costarellos, das sie mit einem Diamantcollier kombiniert hatte. Und wie sie in ihrer Instagram-Story verriet, handelte es sich dabei um Schmuck im Wert von 79.000 Euro – der allerdings nur geliehen war. Die Moderation der eigentlichen Preisverleihung übernahm dann Esther Sedlaczek (39), die erst im Juli 2025 ihr drittes Kind zur Welt gebracht hatte.

Kategorien beim "Blauen Panther": Auch Bill und Tom Kaulitz ausgezeichnet

Die schönen Porzellan-Panther der Manufaktur Nymphenburg wurden in verschiedenen Kategorien vergeben: Bill und Tom Kaulitz (36) durften sich über die Auszeichnung als "Beste Reality-Serie" für ihr Netflix-Format "Kaulitz & Kaulitz" freuen. Die Wahlamerikaner waren jedoch nicht in München vor Ort, sondern wurden live aus Los Angeles zugeschaltet.

Otto Waalkes war hingegen in der bayerischen Hauptstadt erschienen und nahm die Porzellan-Trophäe für seine Dokumentation "Mein Name ist Otto" entgegen. Schauspielerin Lavinia Wilson (45) strahlte in einem lässigen Glitzer-Hosenanzug, als sie den Preis als "Beste Schauspielerin" für die Netflix-Serie "Cassandra" verliehen bekam.

Ehrenpreis für "Tatort"-Stars: Markus Söder hält Laudatio auf "Filmlegenden"

Der Ehrenpreis ging in diesem Jahr an die "Tatort: München"-Ermittler Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec, die nach 35 Jahren und insgesamt 100 Folgen ihre Rollen an den Nagel hängen. Ministerpräsident Markus Söder (58) hielt die Laudatio auf die beiden Schauspieler und verlieh ihnen anerkennend das Attribut "Filmlegenden".

"Blauer Panther": Weitere Preisträger