"Der Blaue Panther" in München verliehen: Promis feiern Preisträger in der BMW-Welt
Am 22. Oktober 2025 kamen in der BMW-Welt zahlreiche Stars zusammen, um die diesjährige Verleihung vom "Blauen Panther" zu begehen. Der Medienpreis ging einst aus dem Bayerischen Fernsehpreis hervor und richtet sich an deutsche Fernseh-, Streaming- und Social-Media-Produktionen sowie Bewegtbildformate mit Sitz in Deutschland. Stars wie Otto Waalkes (77) und die "Tatort"-Urgesteine Udo Wachtveitl (67) und Miroslav Nemec (71) waren unter den Gästen und durften sich über ihre Porzellan-Trophäen freuen.
"Der Blaue Panther" 2025: Moderation durch Cathy Hummels und Esther Sedlaczek
Cathy Hummels (37) wurde in diesem Jahr die Ehre zuteil, die Gäste am Blue Carpet in Empfang zu nehmen. Als rasende Reporterin strahlte sie in einem blauen Kleid von Costarellos, das sie mit einem Diamantcollier kombiniert hatte. Und wie sie in ihrer Instagram-Story verriet, handelte es sich dabei um Schmuck im Wert von 79.000 Euro – der allerdings nur geliehen war. Die Moderation der eigentlichen Preisverleihung übernahm dann Esther Sedlaczek (39), die erst im Juli 2025 ihr drittes Kind zur Welt gebracht hatte.
Kategorien beim "Blauen Panther": Auch Bill und Tom Kaulitz ausgezeichnet
Die schönen Porzellan-Panther der Manufaktur Nymphenburg wurden in verschiedenen Kategorien vergeben: Bill und Tom Kaulitz (36) durften sich über die Auszeichnung als "Beste Reality-Serie" für ihr Netflix-Format "Kaulitz & Kaulitz" freuen. Die Wahlamerikaner waren jedoch nicht in München vor Ort, sondern wurden live aus Los Angeles zugeschaltet.
Otto Waalkes war hingegen in der bayerischen Hauptstadt erschienen und nahm die Porzellan-Trophäe für seine Dokumentation "Mein Name ist Otto" entgegen. Schauspielerin Lavinia Wilson (45) strahlte in einem lässigen Glitzer-Hosenanzug, als sie den Preis als "Beste Schauspielerin" für die Netflix-Serie "Cassandra" verliehen bekam.
Ehrenpreis für "Tatort"-Stars: Markus Söder hält Laudatio auf "Filmlegenden"
Der Ehrenpreis ging in diesem Jahr an die "Tatort: München"-Ermittler Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec, die nach 35 Jahren und insgesamt 100 Folgen ihre Rollen an den Nagel hängen. Ministerpräsident Markus Söder (58) hielt die Laudatio auf die beiden Schauspieler und verlieh ihnen anerkennend das Attribut "Filmlegenden".
"Blauer Panther": Weitere Preisträger
- Social Media: Marie Lina Smyrekfür das Social Media-Format "smypathisch - die show" des YouTube-Kanals @smypathisch
- Fiktion: Pia Strietmann für die Regie der Serie "Herrhausen - Der Herr des Geldes"
- Gernot Krääwird als Drehbuchautor der Filmbiografie "Rosenthal"
- Lavinia Wilson als "Beste Schauspielerin" für ihre Rolle der Cassandra in der Serie "Cassandra"
- Lamin Leroy Gibba als Hauptdarsteller, Creator, Ko-Produzent und Headautor von "Schwarze Früchte"
- Kultur / Bildung: David Seeberg als Autor, Regisseur und Kameramann der Dokumentation "BLOCK PARTY - Peter Fox feiert mit Berlin"
- Stellvertretend für die Gesamtleistung, u.a. der Autorinnen Laura Dalibard und Hannah Krüger, erhält die Protagonistin Corinna Wolf-Bartens den Blauen Panther 2025 für das "Point of View"-Experiment "NDR Story: Tagebuch einer Lehrerin"
- Otto Waalkes als Creative Producer der Dokumentation "Mein Name ist Otto"
- Loreleï Holtmann als Headautorin der Dokumentarserie "WTF is Jule?!"
- Steven Gätjen als Host der Unterhaltungsshow "Licht Aus"
- David Henrichs als Produzent und Teilnehmer von "The Race", Staffel 2
