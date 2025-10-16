Esther Sedlaczek über Partner: Das stört sie an ihrem Ehemann gewaltig

Als ARD-Moderatorin gehört Esther Sedlaczek zu den bekannten TV-Gesichtern in Deutschland. Ihr Privatleben hält sie eigentlich aus der Öffentlichkeit heraus, doch jetzt hat sie einen Einblick in ihre Familie gegeben. Was verrät sie über ihren Partner und ihre drei Kinder?

Mode, Fußball und eine eigene Quizshow in der ARD: Esther Sedlaczek ist eine der gefragtesten TV-Stars Deutschlands. Doch mit wem ist sie verheiratet und wie viele Kinder hat sie? Jetzt hat Moderatorin selbst Details zu ihrer Familie verraten. Die AZ blickt auf ihr Leben abseits der TV-Kameras.

Baby von Esther Sedlaczek: Sie hat noch einen Sohn bekommen

Im Juli 2025 ist das dritte Kind von Esther Sedlaczek auf die Welt gekommen. "Wir sind als Familie sehr glücklich und alle wohlauf", bestätigte sie die Geburt in "Bild". Die Moderatorin hat einen Sohn entbunden und kümmerte sich erstmal um ihre Familie – doch bereits nach wenigen Wochen kehrte sie vor die TV-Bildschirme zurück.

Drei Kinder: So schafft Esther Sedlaczek den Spagat zwischen Arbeit und Familienleben

Esther Sedlaczek hat – mit ihrem neugeborenen Sohn – drei Kinder: 2019 kam ihre Tochter auf die Welt, 2021 ihr Sohn. Doch als TV-Moderatorin hat sie auch einen anspruchsvollen Job, den sie neben ihrem Mama-Alltag bewältigen muss. Wie sie im Oktober 2025 "Frau im Spiegel" verraten hat, nimmt sie ihren Nachwuchs ab und zu mit zur Arbeit. "Wenn ich die Sportschau mache, habe ich den ganz Kleinen oft dabei, die Großen auch manchmal bei Aufzeichnungen für Quizduell-Olymp."

Manchmal müsse sie ihre Kinder aber zurücklassen, wie sie offenbarte. "Es hat aber auch seine Vorteile, ab und zu mal rauszukommen." Als Unterstützung gibt es immerhin noch den Vater ihrer Kinder, der allerdings nicht in der Öffentlichkeit steht.

Partner von Esther Sedlaczek: Das verrät sie zu ihrem Mann

Vater ihrer Kinder ist ein Münchner Geschäftsmann, mit dem sie seit 2016 zusammen ist. Geheiratet hat Sedlaczek ihren Partner kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes, im April 2019. Über die Identität ihres Mannes ist in der Öffentlichkeit nichts bekannt. Die Familie wohnt in München, wobei Esther Sedlaczek immer wieder für Drehs nach Köln reisen muss.

Gegenüber "Frau im Spiegel" hat die Moderatorin seltene Details über ihren Partner ausgeplaudert. "Mein Mann hat immer die rosarote Brille auf. Für ihn ist alles toll, was ich mache", schwärmte sie über den Münchner Unternehmer. Das hat aber nicht nur Vorteile, wie sie betonte: "Deswegen frage ich ihn schon gar nicht mehr nach Feedback. Komplimente kann ich nur schwer annehmen. Kritik wiederum finde ich sehr hilfreich."

Sven Martinek ist der Vater von Esther Sedlaczek

Esther Sedlaczek selbst ist mit ihrer alleinerziehenden Mutter in Berlin groß geworden und hat ihren Vater, den Schauspieler Sven Martinek, erst mit 16 Jahren kennengelernt. Das war Anfang der Nullerjahre.

"Papa" nenne sie ihn zwar auch heute nicht, aber eine "tolle Freundschaft" sei entstanden. Wie besonders das Verhältnis ist, zeigte Sedlaczek im Oktober 2024 mit einem gemeinsamen Instagram-Foto. Die Moderatorin markiert ihren Vater und setzt dazu ein weißes Herz. Sven Martinek wiederum kommentiert: "Ich bin so irre stolz auf Dich. Danke für Dich."

Mit ihren eigenen Kindern ist Esther Sedlaczek recht streng, der "Gala" sagte sie im Mai 2023: "Ich bin schon diejenige, die sagt: 'Schluss jetzt, es geht ins Bett!' Mein Mann ist eher der Good Cop." Auch Fernsehschauen ist nur zwei- bis dreimal pro Woche erlaubt.

"Wenn ich nicht Bescheid weiß": Esther Sedlaczek verrät Trick in der Kindererziehung

Trotz einer gewissen Strenge versucht Esther Sedlaczek ihren Kindern stets mit Rat und Tat zu Seite zu stehen – dazu gehört auch auf jede Frage des Nachwuchses einzugehen. Genug Übung dafür hat sie durch ihren Job in "Die große Maus-Show" auf jeden Fall. Und sollte sie einmal nicht weiter wissen, so wendet die Moderatorin einen ganz einfachen Trick an. "Es gibt allerdings einen Punkt, wenn ich nicht mehr Bescheid weiß. Da sag' ich: 'Der Papa weiß es bestimmt'. Da schieben wir uns immer die Bälle so zu", verriet sie gegenüber im Dezember 2024.

Casting-Job: Früher war Esther Sedlaczek bei Sky

Nachdem sie erfolgreich Modejournalismus und dann noch Politik- und Verwaltungswissenschaften studiert hatte, ließ sich die engagierte Berlinerin zur Moderatorin ausbilden. Nach einigen Jobs im Berliner Lokalfernsehen setzte sie sich gegen 3000 Bewerber durch und ergatterte einen Job als Moderatorin beim Pay-TV-Sender Sky.

Karriere von Esther Sedlaczek: Beruflicher Werdegang im Überblick

2021 trat sie die Nachfolge von Matthias Opdenhövel an und stand fortan für die "Sportschau" im Ersten vor der Kamera. Schon als Kind begeisterte sie sich für Fußball und feuerte die Mannschaft von Hertha BSC an. Doch auch bei anderen Show-Formaten wie der Musik-Sendung "Xaviers Wunschkonzert Live" konnte sie überzeugen. Seit Mai 2023 moderiert Sedlaczek die ARD-Primetime-Show "Frag doch mal die Maus".

Bleibt Esther Sedlaczek bei der "Sportschau"? ARD verkündet Entscheidung

Über ihren Job bei der "Sportschau" ist Esther Sedlaczek sehr glücklich, wie sie selbst betont: "Vor vier Jahren war es genau der richtige Schritt für mich, zur ARD und zur 'Sportschau' zu gehen. Die Arbeit mit den zahlreichen Kolleg:innen in der ARD macht mir wahnsinnig viel Spaß – ich wurde mit offenen Armen empfangen." Aber wie lange wird diese Freude noch anhalten? Jetzt wurde über den weiteren Verbleib der Moderatorin entschieden.

Esther Sedlaczek ist schwanger. © IMAGO / Ulrich Hufnagel

Esther Sedlaczek wird auch weiterhin durch die "Sportschau" führen, wie die ARD am 17. Januar 2025 bekanntgegeben hat. "Eine so vielseitig einsetzbare und charmante Person wie Esther Sedlaczek steht unserem gesamten Angebot sehr gut zu Gesicht", sagte ARD-Programmdirektorin Christine Strobl dazu. "Ich freue mich deshalb sehr, dass sie neben ihrer Moderationsrolle in der Unterhaltung auch dem ARD-Sport weiterhin erhalten bleibt." Der Vertrag der Moderatorin wurde bis 2029 verlängert.

Privatleben von Esther Sedlaczek: Kevin Trapp ist ihr Ex-Freund

Als Sport-Reporterin hat Esther Sedlaczek in ihrer beruflichen Laufbahn schon einige Profi-Fußballer interviewt. Mit Torhüter Kevin Trapp verstand sie sich besonders gut: 2013, als Trapp in Frankfurt spielte, waren die beiden für einige Monate liiert. Doch das Liebesglück hielt nicht lange an.

Süße Versuchung – hier wird Esther Sedlaczek schwach

In Versuchung gerät Esther Sedlaczek bei Süßigkeiten. Um sich selber in Zaum zu halten, versucht sie sich an folgende Regel zu halten: Sechs Tage auf Zucker verzichten und dann einen Tag sündigen. Eine Topfigur macht die Moderatorin so oder so – ihr Hund hält sie mit langen Spaziergängen im Grünen fit und auch sonst ist sie super aktiv: Sei es beim Radeln, Tennisspielen oder Skifahren.