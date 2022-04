Mirco Nontschew (†52) bekommt von Kollegen ein Denkmal

Die Macher der Amazon-Comedy "LOL - Last One Laughing" haben dem nach den Dreharbeiten gestorbenen Teilnehmer Mirco Nontschew in der letzten Folge ein kleines Denkmal gesetzt. Der Sieger der Staffel steht auch fest. Wer hat "LOL" 2022 gewonnen?

28. April 2022 - 17:40 Uhr | AZ/dpa