Michael Ballack spricht erstmals über Tod seines Sohnes Emilio: "Ein Verdrängungsprozess"

Es ist das erste Mal, dass Michael Ballack über den größten Verlust in seinem Leben spricht. 2021 starb sein Sohn Emilio im Alter von 18 Jahren. Die Erinnerung daran macht ihm heute noch schwer zu schaffen.

Er hat das Schlimmste erlebt, was Eltern passieren kann: Im August 2021 musste sich Michael Ballack für immer von seinem Sohn verabschieden. Emilio Ballack kam bei einem Unfall im Portugalurlaub ums Leben. Der Tod des damals 18-Jährigen riss ein tiefes Loch in das Leben der Patchwork-Familie – sein Promi-Vater leidet noch heute darunter.

Michael Ballack über Tod von Emilio: "Kann da wenig bis gar nicht über ihn sprechen"

Lange Zeit hat Michael Ballack über das tragische Ereignis in der Öffentlichkeit geschwiegen. In der Sky-Sendung "Meine Geschichte" (TV-Ausstrahlung am 6. März um 23.15 Uhr) spricht er nun erstmals über seinen Verlust. "Das kann man sich nicht vorstellen. Kann man auch nicht in Worten beschreiben. Es ist ein Verdrängungsprozess", zitiert " " vorab aus dem Gespräch mit Münchner TV-Moderator Riccardo Basile. Dabei betont Ballack, wie sehr ihn die Situation auch Jahre später noch belastet. "Ich kann da wenig bis gar nicht über ihn sprechen. Würde gerne viel mehr, aber es emotionalisiert mich zu sehr."

Verhältnis zu Jordi und Luis: "Nicht mehr wie vorher"

Durch Arbeit, Familie und seine beiden anderen Söhne Luis und Jordi versuchte Michael Ballack, wieder Ordnung in sein Leben zu bringen. Allerdings hat sich eine Sache durch den Tod von Emilio für ihn grundlegend verändert: "Natürlich liebst du deine Kinder über alles und möchtest ihnen so viel Stabilität und Wärme und Sicherheit mitgeben im Leben. [...] So ein Verlust intensiviert das natürlich noch einmal. Klar hast du dann größere Ängste. Was kann noch passieren?" Das habe auch das Verhältnis zu seinen Söhnen verändert: "Aber es ist einfach nicht mehr wie vorher."

Ex Simone Ballack: Mit Kette aus Emilios Asche ins Dschungelcamp

Seine Ex-Frau Simone Ballack geht im Gegensatz zu dem Ex-FC-Bayern-Star offen mit dem Tod ihres Sohnes um. Im Dschungelcamp 2026 hatte die einstige Münchner Society-Queen eine Halskette dabei, dessen Stein aus der Asche von Emilio gefertigt wurde. In der TV-Show berichtete sie von harten Momenten, nachdem Emilio gestorben war. "Womit ich nicht gerechnet hatte, ist, dass viele den Kontakt abbrechen. Du läufst über die Straße und siehst plötzlich Leute, die du kennst, die sich dann wegdrehen." Inzwischen sei ihr enger Kreis auf wenige Menschen geschrumpft.

Ex Michael Ballack dürfte ebenfalls zu diesem Kern an Vertrauten zählen. Auch wenn der ehemalige Fußballer und Simone Ballack seit 2012 geschieden sind, wird das Ex-Paar durch die gemeinsamen Kinder für immer miteinander verbunden sein.