Metzgerzeile statt Weißwurstparty: Alfons Schuhbeck lässt sich’s schmecken

Metzgerzeile statt Weißwurstparty: Der gefallene Star-Koch lässt sich's schmecken, anstatt in Kitzbühel zu feiern.

Morgens, halb zehn Uhr in München: Am Viktualienmarkt herrscht, wie so ziemlich immer, reges Treiben. Nur einer hat an diesem Vormittag einen Laden ganz für sich (was allerdings Zufall ist) und kann in Ruhe einkaufen – und es sich schmecken lassen: Alfons Schuhbeck (73; Steuerhinterziehung in Höhe von 2,3 Millionen Euro; Haftstrafe in Höhe von drei Jahren und zwei Monaten).

Alfons Schuhbeck bei der Metzgerzeile gesichtet

Der gefallene Star-Koch und einstige Platzlhirsch Münchens bummelt die Metzgerzeile entlang und stattet schließlich der Metzgerei Klobeck (seit 1929) einen Besuch ab. Zwischen fränkischer Bratwurst, Bauern-Salami und fertigen Eintöpfen ist klar: Metzgerzeile statt Weißwurstparty.

Denn am heutigen Donnerstag (20. Januar) findet das legendäre Event im Stanglwirt bei Kitzbühel zum Auftakt des Hahnenkammrennens nach vielen Jahren erstmals ohne ihn, den sonstigen Stammgast, statt. Der Grund: Die Anwesenheit des Revisionärs würde die ganze Veranstaltung zu dolle überlagern.

Pause-Taste gedrückt

Die Südtiroler Stuben, sein einstiges Vorzeige-Lokal nicht weit vom Viktualienmarkt entfernt, hat übrigens kein Schild an der Tür, dass seit 1. Januar 2023 geschlossen ist.

Das Licht ist aus, die Möbel stehen noch drinnen, und sogar die Speisekarte hängt weiterhin an der Tür. So als würde Schuhbeck jederzeit zurückkommen und wieder aufsperren.