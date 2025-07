Polit-Gipfel auf dem Grünen Hügel. Zum Auftakt der Bayreuther Festspiele reisen diesmal etliche Politiker an – vor allem aus der Union, angeführt von Kanzler Friedrich Merz. Und auch seine Vorgängerin, Angela Merkel, zeigt sich wieder vor dem Opernhaus. Nicht aber gemeinsam mit Merz.

Wenn sich der Vorhang auf dem Grünen Hügel hebt, richtet sich der Blick nicht nur auf Richard Wagners Musikdrama, sondern auch auf die Logenplätze im Saal: Mit dem heutigen Auftakt der Bayreuther Festspiele und der Neuinszenierung von "Die Meistersinger von Nürnberg" wurde das traditionsreiche Opernfestival zugleich zur politischen Bühne.

Bayreuther Festspiele: Union prominent vertreten

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist zur Premiere eingetroffen – und beendet damit eine lange Kanzler-Abstinenz in Bayreuth. Sein Vorgänger Olaf Scholz hatte dem Festspielhaus seit Amtsantritt stets ferngeblieben. Merz hingegen knüpft an frühere Besuche an: Schon in den 2000er Jahren war er als Fraktionschef zu Gast auf dem Grünen Hügel.

An seiner Seite: zahlreiche Unionspolitiker. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Forschungsministerin Dorothee Bär sowie Kulturstaatsminister Wolfram Weimer wurden beim Eintreffen vor dem Festspielhaus begrüßt. Aus dem Osten Deutschlands reisten zudem Reiner Haseloff (Sachsen-Anhalt) und Mario Voigt (Thüringen) an.

Merz und Merkel bei den Bayreuther Festspielen

Auch Angela Merkel ist zurückgekommen: Die Altkanzlerin und passionierte Wagner-Anhängerin war bereits vor ihrer Amtszeit Stammgast bei den Festspielen. Im Vorjahr hatte sie aus Termingründen gefehlt.

Bayreuths Bürgermeister Thomas Ebersberger mit Frau Stefanie Hellbach, Bundeskanzler Friedrich Merz mit Ehefrau Charlotte sowie Ministerpräsident Markus Söder mit Ehefrau Karin... © dpa/Daniel Karmann

Kein Foto von Kanzler Merz mit Merkel bei Begrüßung

Ein gemeinsamer Auftritt von Friedrich Merz und Angela Merkel kam bei der Begrüßung nicht zustande – die beiden verpassten sich bei der Ankunft. Ein gemeinsames Foto ist so vermieden worden. Das Verhältnis der beiden CDU-Politiker gilt als angespannt.

... und dann reite sich auch die Ex-Kanzlerin in die Reihe ein © dpa/Daniel Karmann

Staatsempfang im Schloss – Kunst trifft Politik

Während auf der Bühne Wagners Musik erklingt, laufen die Vorbereitungen für den traditionellen Staatsempfang im Neuen Schloss auf Hochtouren. Gastgeber Markus Söder wird dort am Abend Politiker, Künstler und Gäste aus Kultur und Wirtschaft begrüßen – bei Champagner, Kanapees und großem Bahnhof.

Florian Silbereisen, Sasha und Alexander Herrmann sind auch dabei

Abseits der politischen Prominenz sind aber auch TV-Stars angereist, darunter Florian Silbereisen (mit Smoking-Panne), Popsänger Sasha und TV-Koch Alexander Herrmann.

"Meistersingern von Nürnberg": Musikalischer Kraftakt zum Start

Mit den "Meistersingern von Nürnberg" eröffnet das Festival in diesem Jahr mit einem echten Schwergewicht aus dem Wagner-Kanon. Die Neuinszenierung des fast sechs Stunden langen Werks verspricht intensive musikalische und gesellschaftliche Auseinandersetzung – für das Publikum im Saal und auf den Rängen ein fordernder, aber stilvoller Auftakt des Festivalsommers 2025.