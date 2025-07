Promi-Panne bei den Bayreuther Festspielen: Florian Silbereisen patzt noch vor Ankunft

In Florian Silbereisens Fall reichte ein unachtsamer Griff zur Zahnpasta, um den Start in den Festspieltag etwas turbulenter zu gestalten. Der Entertainer feiert heute seine Premiere auf dem Grünen Hügel in Bayreuth.

25. Juli 2025 - 15:45 Uhr

Zähneputzen in Abendgarderobe – selten eine gute Idee. Diese Erfahrung macht jetzt auch Florian Silbereisen. © imago/Eventpress

Audio von Carbonatix

Florian Silbereisen zeigt sich bestens gelaunt – und mit einem schwarzen Smoking, der offenbar eine Zahnpasta-Dusche abbekommen hat. "Das geht ja gut los! Zum ersten Mal darf ich heute in Bayreuth bei der Premiere der Festspiele dabei sein. Das ist wirklich aufregend!", schreibt er unter das Instagram-Bild. Florian Silbereisen im Smoking: Zahnpasta-Unfall vor Bayreuth-Premiere Und erzählt weiter: "Ich war schon fix und fertig zur Abfahrt bereit und wollte in letzter Minute nochmal ganz schnell Zähne putzen." Glück im Unglück: Silbereisen hatte gleich zwei Smokings im Gepäck. Der schwarze Anzug blieb zwar auf der Strecke, doch in dunkelblauer Abendgarderobe geht es nun doch stilvoll ins Festspielhaus – und zum Staatsempfang mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Erster Besuch in Bayreuth – auf Einladung von Markus Söder Für Florian Silbereisen ist es der erste Besuch bei der Eröffnung der Bayreuther Festspiele. Entsprechend groß ist die Vorfreude: "Ich bin sehr gespannt und freue mich!", so der Showmaster. Zugleich bedankt er sich artig für die Einladung: "Ganz herzlichen Dank an Markus Söder!" Ob er sich bei den "Meistersingern von Nürnberg" auch so taktsicher zeigt wie sonst auf der TV-Bühne – das zeigt sich am Abend. Eines steht jedenfalls fest: Silbereisen ist bestens gerüstet für große Oper. Auch in einem dunkelblauen Smoking.