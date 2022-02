Melanie Müller über Job und Familie: "Mir ist Arbeit wichtiger"

Aktuell zeigt sich Melanie Müller so privat wie nie zuvor. Vor allem über die Trennung mit Ex Mike Blümer packt sie aus. Dabei präsentiert sie ihren neuen Freund und spricht auch über ihre Kinder.

Melanie Müller hat schon immer ihr Privatleben mit der Öffentlichkeit geteilt. Auf Instagram präsentiert sie regelmäßig ihre Kinder und auch mit Ex Mike Blümer zeigte sie sich vor der Trennung häufig gemeinsam. Allerdings hat sie selten ihre Gefühle offenbart. Doch mit der Trennung von ihrem Ehemann hat sich das geändert. Jetzt hat sie über ihren neuen Freund, ihre Kinder und die Balance zwischen Job und Familie gesprochen.

Melanie Müller über Ex Mike Blümer: "Der hat mich nur zum Arbeiten geschickt"

In den letzten Jahren präsentierte Melanie Müller sich oft als Arbeitstier, war in zahlreichen Unterhaltungsshows und Reality-Formaten zu sehen. Trat auf unzähligen Ballermann-Partys auf. Doch das hatte offenbar einen Grund, wie sie gegenüber erklärt: "Ich habe mich in den letzten Jahren verloren in jemandem, der mich einfach nur zum Arbeiten geschickt hat und dem Gefühle völlig egal waren."

Job und Kinder bei Melanie Müller: "Mir ist arbeiten wichtiger als Familie"

Während ihrer Teilnahme bei "Promi Big Brother" 2021 konnten die Zuschauer erstmals sehen, wie es der Trash-TV-Beauty in ihrer Ehe erging. Sie weinte vor der Kamera, sprach offen über Probleme mit ihrem Mann und ihr hohes Arbeitspensum. Ganz unschuldig an dem Zustand war Melanie Müller aber nicht, wie sie zugibt: "Ich bin halt eine Frau [...], der ist arbeiten einen Zacken wichtiger als Familie. Ich war halt einfach der Alleinverdiener. Deswegen fällt die Familie immer ein bisschen hinten runter, gerade die Kinder."

Doch in Zukunft wolle Melanie Müller so nicht mehr weiter machen. Dabei scheint sie vor allem durch ihre neue Beziehung Rückhalt zu bekommen. Ihren neuen Freund hat sie vor wenigen Tagen der Öffentlichkeit präsentiert. "Mein neuer Partner zeigt mir halt, dass es auch anders geht."

Ist Melanie Müller "eine Rabenmutter"?

Der Trennungszoff mit Ex Mike Blümer scheint nicht aufzuhören. In seinen Augen sei sie "eine Rabenmutter", so Melanie Müller. "Jedes Kind ist nachts im Bett und ich feiere natürlich mit meinen Fans und verdiene damit unser Geld. Das nimmt er mir jetzt natürlich." Ob sich die beiden Elternteile jemals wieder annähern, bleibt abzuwarten.