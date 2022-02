Kader Loth und Natascha Ochsenknecht enthüllen Gage fürs Dschungelcamp

Über Geld spricht man manchmal eben doch! Natascha Ochsenknecht und Kader Loth haben unverblümt über ihre Gagen ausgepackt, die sie für ihre Teilnahme am RTL-Dschungelcamp erhalten haben.

Was bewegt Promis dazu, ins RTL-Dschungelcamp zu gehen? Wohl eher nicht das Abenteuer, sondern die große Aufmerksamkeit und die hohe Gage. Wer zwei Wochen lang durchhält - zumindest bis zum Rauswurf durch die Zuschauer - wird dafür fürstlich entlohnt.

Gehalt und Gage: Wie viel Geld verdienen Promis in einer TV-Show?

Über die Gagen der Stars bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" äußert sich RTL nicht. Und auch die Promis hüllen sich gern in Schweigen. Zwei ehemalige Dschungelcamperinnen haben jetzt aber doch über eine ganz bestimmte Vertragsklausel gesprochen. Kader Loth (war 2017 dabei) und Natascha Ochsenknecht (2018) haben ausgeplaudert, wie lukrativ ihre Show-Teilnahme war.

Kader Loth hat 80.000 Euro für Teilnahme am Dschungelcamp bekommen

"Ich habe 80.000 Euro bekommen", gibt Kader Loth im Gespräch mit dem Radiosender Jam FM zu. Das sei im Vergleich zu den anderen Promi-Kandidaten günstig gewesen, so die Trash-Königin. 2017 saßen neben Kader Loth u.a. auch Marc Terenzi, Hanka Rackwitz, Jens Büchner, Thomas Häßler und Gina-Lisa Lohfink im Busch.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Natascha Ochsenknecht spricht über Gage bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"

Kader Loth lockt auch Natascha Ochsenknecht aus der Reserve, die ebenfalls in der Talk-Runde zu Gast ist: "Für einen Apfel und ein Ei haben wir uns verkauft." Doch die Exfrau von Uwe Ochsenknecht will das nicht so stehen lassen und widerspricht Kader: "So günstig war ich jetzt auch nicht." Sie habe mehr als die doppelte Gage bekommen, also über 160.000 Euro.

Natascha Ochsenknecht weiß, warum RTL so viel für sie bezahlt hat: "Wäre ich nicht die 'Exfrau von' gewesen, hätte ich auch nicht so viel gekriegt. Das ist ja ganz klar." Und scherzt: "Manchmal lohnt es sich doch, verheiratet gewesen zu sein." Kurz vor ihrem Dschungelcamp-Aufenthalt trennte sie sich zudem von Fußballer Umut Kekilli.