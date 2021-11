Meghan Markle: TV-Auftritt bei Ellen DeGeneres irritiert

Meghan Markle hat die Einladung von US-Talklady Ellen DeGeneres angenommen. Es sei ein Überraschungsauftritt, kündigen die Macher an.

Herzogin Meghan ist am Donnerstag in der Show von Ellen DeGeneres zu sehen.

Herzogin Meghan und Prinz Harry haben sich nach dem Megxit darüber beschwert, wie schwer das royale Leben im Palast war – und wie wenig Privatsphäre man ihnen als Mitglieder der Königsfamilie gab.

Bei Talkmasterin Ellen DeGeneres: Meghan will positive Aufmerksamkeit

Nach einem umstrittenen Auftritt bei Oprah Winfrey im März 2021 sitzt Meghan jetzt wieder in einer TV-Talkshow – mit Millionenpublikum. Das ramponierte Image soll aufgebessert werden. Unglaublich unglaubwürdig!

Meghan kam ohne Gatte Harry zu Ellen DeGeneres. Diesmal gab es auch keine Vorab-Statements. Bei Oprah ließ Familie Sussex noch ausrichten, dass man über die Royals, erfahrenen Rassismus und die Machenschaften der britischen Boulevardmedien auspacken wolle.

PR-Offensive: Will Meghan ihre politische Karriere antreiben?

Als Überraschungsauftritt kündigte Ellen DeGeneres das Kommen der Herzogin von Sussex an. Die beiden Geschäftsfrauen stehen eng in Kontakt, vertrauen sich und sind Nachbarn in Montecito. In der kalifornischen Kleinstadt ist vermutlich in privater Runde auch dieser Talkshow-Deal eingefädelt worden. Womöglich auch, um Meghans politische Karriere anzutreiben.

Meghan steckt in einer tiefen PR-Krise. Ihr ehemaliger Pressesprecher packte vor Gericht belastende Dokumente aus, die die Herzogin als Lügnerin entlarvten. Gar Harry ist in die Causa verwickelt. Der 40-Jährigen droht eine Verleumdungsklage.