Mehr als 17 Jahre galten sie als eines der bodenständigsten Paare des deutschen Fußballs. Jetzt ist alles aus: Thomas Müller und Ehefrau Lisa haben sich getrennt.

Nach fast 17 Jahren Ehe: Thomas und Lisa Müller gehen nun auch offiziell getrennte Wege. (Archivbild)

Nach monatelangen Spekulationen herrscht nun Gewissheit: Thomas Müller (36) und seine Frau Lisa Müller (36) haben sich getrennt. Darüber berichtete die "Bild"-Zeitung exklusiv.

Demnach teilte der gemeinsame Medienanwalt Christian Schertz der Zeitung mit, dass sich das Paar "einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt" habe. Er bitte, die Privatsphäre seiner Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen, heißt es weiter. Nähere Informationen gibt es bislang nicht.

Das Paar hatte 2009 geheiratet. Der ehemalige Nationalspieler (36) spielt seit dem vergangenen Sommer bei den Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Profiliga MLS. Lisa Müller (36), die nicht mit nach Kanada gegangen und in Bayern geblieben ist, kümmert sich weiter um das gemeinsame Gestüt Gut Wettlkam. (mit dpa)