Maxima(l) ausgepfiffen: Niederländische Royals werden ausgebuht

Bei einem öffentlichen Auftritt in Den Haag wurden der niederländische König Willem-Alexander und seine Familie von den Zuschauern ausgebuht. Umfrageergebnisse zeigen, dass die niederländische Bevölkerung zu großen Teilen eine neue Staatsform fordert.

Immer mehr Niederländer fordern die Abschaffung der Monarchie – das spiegelt sich auch im Verhalten gegenüber der Königsfamilie deutlich wider. Gerade am Prinsjesdag wurde das den niederländischen Royals wieder klargemacht.

Zuschauer buhen niederländische Royals aus

Doch nicht jeder hat ein Problem mit König Willem-Alexander und Königin Máxima. Etliche Fans jubelten den Royals in Den Haag zu, doch auch laute Pfiffe und Buh-Rufe waren zu hören. Neben dem Königspaar präsentierten sich außerdem noch Kronprinzessin Amalia und Prinzessin Alexia der Öffentlichkeit auf dem diesjährigen Prinsjesdag.

Königlicher Nachwuchs zeigt sich in stilvollen Kleidern

Im Gegensatz zu ihrer älteren Schwester Amalia, nahm Prinzessin Alexia dieses Jahr zum ersten Mal an der traditionellen Feier teil. Wie der Sender NOS berichtet, trug sie bei ihrem Auftritt ein roséfarbenes Kleid einer australischen Modemarke, die zuvor bereits Mega-Star Lady Gaga eingekleidet hatte. Auch Amalia war in einem prachtvollen dunkelblauen Kleid zu sehen. Passend dazu trug sie die Ohrringe ihrer Mutter Máxima.

Erster öffentlicher Auftritt für Prinzessin Alexia

Erst vor einigen Tagen hatte die 18-jährige Alexia ihren ersten öffentlichen Auftritt. In Rotterdam taufte die Prinzessin ein Schiff mit dem Namen "Vox Alexia". Auch bei diesem Event fiel ihr Outfit auf – allerdings aus einem anderen Grund. Das edle baue Kleid, dass Alexia bei der Schiffstaufe trug, hing einst im Schrank von Mutter Máxima.

Im Gegensatz zu ihren Töchtern entschied Máxima sich jedoch gegen ein Kleid. Die Königin trug am Prinsjesdag einen Mantel und dazu passend eine Hose des dänisch-niederländischen Designers Claes Iversen.

Umfrage belegt: Niederländer wollen keine Royals mehr

Gleichzeitig zeigte eine im Fernsehen ausgestrahlte Umfrage den Unmut der Bevölkerung über ihre Royals. Die Hälfte der Niederländer wünsche sich demnach eine neue Staatsform. Noch vor zehn Jahren, zur Amtseinführung Willem-Alexanders, lag diese Zahl noch bei knapp 20 Prozent.

Prinsjesdag (deutsch Prinzentag) ist einer der wichtigsten Tage in der niederländischen Politik. An diesem Tag wird das parlamentarische Sitzungsjahr offiziell vom König eröffnet. Der Prinsjesdag findet jedes Jahr am dritten Dienstag im September statt. Das niederländische Staatsoberhaupt, zurzeit also König Willem-Alexander, verliest dabei öffentlich, in Absprache mit dem Parlament, die Thronrede. Darin gibt die Regierung die Zielsetzungen ihrer Politik für das kommende Jahr bekannt.