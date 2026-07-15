Martina Hill schützt Privatleben: Was dennoch bekannt ist und auf welchen Typ Mann sie steht

Martina Hill erlangte durch ihre Parodien von Heidi Klum oder auch Gundula Gause bei "Switch reloaded" große Bekanntheit. Längst etablierte sich die Blondine als eine der erfolgreichsten Comediennes in Deutschland. Privat weiß man allerdings nur wenig über sie. Hat Hill einen Partner und Kinder? Welcher Typ Mann zieht sie an?

Martina Hill wurde im Berliner Ortsteil Wedding geboren und ist dort aufgewachsen. Nach ihrem Abitur absolvierte sie eine Ausbildung zur Schauspielerin und sammelte erste Bühnenerfahrungen in Theaterstücken. Die Blondine machte sich ab Mitte der 2000er-Jahre einen Namen im TV. Ihre Karriere begann jedoch nicht im Fernsehen.

Martina Hill: Karriere mit "Switch reloaded" und als "Tina Hausten"

Ab 1998 war Martina Hill zunächst als Hörfunksprecherin bei den Berliner Sendern Radio Eins und Hundert,6 tätig. Erst ab 2003 sah man sie – zunächst als Schauspielerin – in verschiedenen TV-Produktionen, darunter in einigen Fernsehfilmen und Serien wie "SOKO Köln" sowie "Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei".

Der Durchbruch als Comedienne gelang ihr 2007 mit "Switch reloaded", wo sie gekonnt Prominente wie Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, Daniela Katzenberger, Gundula Gause oder "Germany's Next Topmodel"-Chefin Heidi Klum parodierte. Letztere nahm es mit Humor und war später sogar zu Gast in Hills eigener Comedy-Sendung "Die Martina Hill Show", die von 2018 bis 2020 produziert wurde. Seit 2009 ist die Komikerin regelmäßig in der "heute-show" (ZDF) zu sehen, wo sie ebenfalls verschiedene Persönlichkeiten verkörpert – zum Beispiel Nachrichten-Expertin "Tina Hausten".

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Eigene Comedy-Serie: "Knallerfrauen" von Martina Hill

2011 schaffte Martina Hill den nächsten großen Schritt im TV. Sie wurde zum Gesicht der Sendung "Knallerfrauen", die schnell viele Erfolge feierte. Das Format wurde zweimal vom Deutschen Comedypreis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet sowie einige Male nominiert. 2023 war Hill in der Amazon-Prime-Serie "HILLarious" zu sehen.

Martina Hill bei "LOL: Last One Laughing"

Martina Hill gehörte zum Cast der zweiten Staffel von "LOL: Last One Laughing", die für Amazon Prime produziert und im Herbst 2021 mit jeweils sechs Folgen ausgestrahlt wurde. Sie war in weiteren Staffeln der Sendung zu bestaunen. Auch viele Kollegen der Blondine aus der Comedy-Branche – wie Anke Engelke, Carolin Kebekus, Bastian Pastewka oder Hazel Brugger – wirkten bereits in dem Format mit. Darüber hinaus ist Hill regelmäßig als Gast in verschiedenen Unterhaltungs- und Quizshows im deutschen Fernsehen vertreten.

Martina Hill (re.) mit weiteren Comedians im März 2023 bei der Premiere der vierten Staffel von "LOL: Last One Laughing". © imago/Breuel-Bild

Martina Hill privat: Hat sie Mann und Kinder?

Beruflich könnte es für Martina Hill kaum besser laufen. Doch wie sieht es fernab der Show- und TV-Bühnen aus? Die gebürtige Berlinerin ist sehr darauf bedacht, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Es ist nicht bekannt, ob sie vergeben oder sogar bereits verheiratet ist. Auch ob sie Nachwuchs hat, lässt die Komikerin öffentlich bislang unbeantwortet. Während eines " "-Interviews im Jahr 2012 erzählte die TV-Bekanntheit allerdings, dass ein Kinderwunsch bestand. "Ich weiß, die Uhr macht Tick-Tack, Tick-Tack", sagte die Comedienne damals.

Über Martina Hills Privatleben ist nicht viel bekannt. © imago/Future Image

Martina Hill verrät Barbara Schöneberger: Dieser Typ Mann zieht sie an

Martina Hill schweigt über ihr Liebesleben. Doch im Podcast " " von Barbara Schöneberger sprach sie im Juli 2026 offen darüber, welcher Typ Mann sie anzieht. Die Comedienne verriet: "Ich finde auch so skurrile Typen gut, die eher so unscheinbar sind." Schöneberger erzählte, Schauspieler Robert Redford sei – so wie er "in den 70er- und 80er-Jahren" aussah – ihr persönlicher Schwarm gewesen. Hill antwortete prompt, sie könne das nicht nachempfinden. Auch Brad Pitt, der für viele Frauen als Sexsymbol gilt, entspreche nicht ihrem Beuteschema: "Liegt aber auch daran, dass ich ihn jetzt persönlich noch nicht kennenlernen durfte." Bei der Frage, wen sie anziehend findet, spiele für die Blondine der Charakter eine große Rolle.

Im Rahmen eines Spiels wollte Barbara Schöneberger in ihrem Podcast wissen: "Mit wem würdest du frühstücken, duschen und aufstehen: Max Giermann, Kurt Krömer und Bastian Pastewka?" Martina Hill antwortete gekonnt ironisch: "Ich fände alle gut [...] Ich habe alle lieb. Ich nehme alle." Zwischen ihren drei Comedy-Kollegen wollte sich die Blondine offenbar nicht entscheiden.