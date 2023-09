Martin Rütter: Sohn Marvin bringt Hunde-Profi in peinliche Situation mit Schlagerstar

Martin Rütter hat im Laufe seiner Karriere bereits einige Promis kennengelernt. An eine Begegnung erinnerte sich der Hundeprofi jetzt in seinem Podcast. Das besondere: Sohn Marvin war dabei und erkannte einen sehr bekannten Schlagerstar nicht.

Martin Rütter spricht in seinem Podcast über Schlager-Star Roger Whittaker.

Kinder bringen ihre Eltern gerne mal in Verlegenheit. Auch Hundeprofi Martin Rütter kann davon ein Lied singen, wie er in seinem Podcast "Tierisch menschlich" erzählte. Sohn Marvin sorgte vor einigen Jahren nämlich für einen peinlichen Moment vor einer echten Schlager-Legende.

"Ein bisschen Paloma" in Martin Rütters Podcast

"Ein bisschen Aroma, ein bisschen Paloma, ein bisschen Hallo, heute Nacht irgendwo", trällert Rütter gleich zur Beginn der Podcast-Folge mit dem passenden Titel "Ein bisschen Paloma" ins Mikrofon.

"Das war das erfolgreichste Lied von Roger Whittaker", erklärt er schließlich seiner etwas verwirrten Co-Moderatorin Katharina Adick. "Erstmal natürlich Beileid an die ganze Familie. Der Roger ist ja gestorben", ergänzte der Hundeprofi noch. Und tatsächlich ist der Musiker erst vor wenigen Tagen nach einem Schlaganfall verstorben.

"Das ist ja auch erstmal kein schlechtes Alter, sage ich mal. Ich werde ja 104, wie wir alle wissen, aber 87 ist okay", scherzt Rütter. Auf das Alter des Schlagerstars will er aber auch gar nicht hinaus. Wer sich allerdings fragt, was Roger Whittaker im Podcast des Hunde-Kenners zu suchen hat, muss sich noch etwas gedulden. Martin Rütter holt weit aus. Sehr weit: "Als die neue deutsche Welle kam und mein Vater mir jeden Tag erzählt hat, wie verblödet die Texte sind, hörte ich mir auf einer 19-stündigen Autofahrt die einzige Kassette meines Vaters an. Und zwar Roger Whittaker. Und dieses Lied lief gefühlt 600 Mal." Und dabei bestünde der Text aus gerade mal vier Sätzen.

Sohn des Hundeprofis erkannte Roger Whittaker nicht

"Aus unternehmerischer Sicht ist das natürlich smart und auch extrem effizient", findet Co-Host Katharina. Martin Rütter geht es in diesem Moment aber weniger um die Musik des Sängers. "Hast du vor Augen, wie der aussah?", will er wissen. "Das alleine, ne, wenn der dann auf die Bühne kommt. Barhocker, Gitarre... Im Prinzip eigentlich wie ein Finanzbeamter finde ich. Und dann wickelte er sein Zeug so ab...". Rütter ist Whittaker sogar vor vielen Jahren mal begegnet.

"Und zwar war ich mal Lockvogel bei 'Verstehen sie Spaß?' vor vielen Jahren. Das ist echt sehr lustig geworden, aber da habe ich den Backstage getroffen und Marvin war dabei." Der Sohn des Hundeprofis war damals etwa acht Jahre alt und habe den Schlagerstar natürlich nicht gekannt.

"Und dann hat Marvin den angesprochen und gefragt, wer er ist. Und dann haben wir so ein bisschen gesprochen und es war auch jemand dabei, der immer so ein bisschen übersetzt hat und dann sagte der 'Ja, dein Vater kennt mich bestimmt und hört auch meine Musik'". Martin Rütter muss lachen und fährt dann fort: "Und dann hat der Marvin, wie so kleine Kinder eben sind, wie aus der Pistole geschossen gesagt: 'Ich glaube nicht'".

Der Moment sei sehr lustig gewesen, vor allem wegen Roger Whittakers Reaktion: "Und zwar lag der Humor in dem Moment darin, dass er sich wirklich im Stehen auf so eine Couch fallen ließ und aus tiefster Seele lachte. Also, das war total schön. Der war wahnsinnig nett und dem schossen die tränen ein vor Lachen".

Seitenhieb für Axel Schulz: "Du hast gar keine Muskeln"

Das war aber nicht der einzige Promi, den Marvin an diesem Abend kennenlernte. Auch Axel Schulz war da und dem 8-Jährigen gänzlich unbekannt. Auch mit der Aussage "Ich bin Axel Schulz" konnte Marvin wenig anfangen und hakte nach. "Ich bin Boxer", erklärte Schulz laut Rütter. Marvin hatte da wohl so seine Zweifel: "Aber du hast gar keine Muskeln", soll er erwidert haben.

"Axel Schulz zog daraufhin seine Lederjacke aus, krempelte die Ärmel hoch und stellte sich mit erhobenen Fäusten vor Marvin", erzählt der Hundeprofi. Auch Marvin begab sich in Boxerpose. Das Beweisfoto habe Martin Rütter heute noch.