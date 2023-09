Im Alter von 87 Jahren: Roger Whittaker stirbt nach Schlaganfall

Traurige Nachrichten für Millionen Schlagerfans: Der britische Sänger Roger Whittaker ist tot. Der 87-Jährige war seit einiger Zeit gesundheitlich stark angeschlagen und starb nun in seiner Wahlheimat Südfrankreich.

Der britische Schlagersänger Roger Whittaker ist tot. Der 87-jährige Musiker starb am vergangenen Mittwoch (13. September) in einem Krankenhaus im Süden Frankreichs im Beisein seiner Frau Natalie und seinen Kindern.

Whittaker war zuletzt gesundheitlich stark angeschlagen und erlitt kürzlich einen Schlaganfall. Schon zuvor kämpfte er mit Herz- und Magenproblemen, musste mehrfach wegen Aneurysmen operiert werden.

"Ikonischer Künstler, wundervoller Ehemann und Vater": Roger Whittaker im Alter von 87 Jahren gestorben

Die Ärzte versuchten nach Kräften, das Leben des Schlagerstars zu retten – vergeblich. In einem Statement teilte Whittakers Familie mit: "Roger war ein ikonischer Künstler, ein wundervoller Ehemann und Vater. Er hat in seinem Leben so viele Herzen mit seiner Musik berührt und wird immer in unseren Erinnerungen weiterleben."

Der Brite und seine Frau Natalie lebten seit Jahren zurückgezogen in Südfrankreich. Auch jetzt bitten Whittakers Angehörige um Privatsphäre: "Die Angehörigen bitten um Privatsphäre, w"ährend wir diese Zeit der Trauer durchleben, und wir danken euch für euer Verständnis. Wir werden Roger sehr vermissen, sein Erbe wird für immer in unseren Herzen und in seiner Kunst weiterleben."

Auftritte in der ZDF-Hitparade: Vor allem in Deutschland feierte Roger Whittaker Erfolge

Roger Whittaker, der in Kenias Hauptstadt Nairobi geboren wurde, verkaufte in seiner langen Karriere über 55 Millionen Tonträger und war als Schlagersänger vor allem in Deutschland populär. Dazu trugen auch Auftritte in der ZDF-Hitparade bei. Die Konzerte und Tourneen des Musikers waren oft restlos ausverkauft.

2013 zog Roger Whittaker sich aus dem Musikgeschäft und der Öffentlichkeit weitgehend zurück. Er hinterlässt seine Ehefrau Natalie, fünf Kinder und zwölf Enkel – und Millionen traurige Fans.