Ana Ivanovic bekommt neue große Chance: Schweinsteigers Frau freut sich über "eine Ehre"

Bastian Schweinsteigers Ehefrau könnte es schon bald in die "Hall of Fame" schaffen. Ana Ivanovic wurde für ihre Leistungen während ihrer Profi-Tennis-Karriere nominiert. Die Serbin hat allerdings Konkurrenz.

Im Hause Schweinsteiger geht es sportlich zu! Während Bastian Schweinsteiger sich zur Fußball-Legende kickte, schlug sich seine Ehefrau Ana Ivanović mit dem Tennisschläger an die Spitze der Weltrangliste. Dafür könnte die 35-Jährige jetzt sogar in die "International Tennis Hall of Fame" aufgenommen werden.

Schweinsteigers Ehefrau ist für die "Hall of Fame" nominiert

Ana Ivanović steht aktuell vor einer riesigen Chance. Verdient hätte es die 35-Jährige alle mal. Immerhin gewann sie 2008 nicht nur die "French Open", sondern führte auch 12 Wochen lang die Weltrangliste an.

Über die Nominierung freut sich die Ehefrau von Ex-Kicker Bastian Schweinsteiger sehr. Auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) teilte sie das Video der "International Tennis Hall of Fame" und schrieb dazu: "Was für eine Ehre".

Ana Ivanović muss sich gegen Tennis-Ikonen durchsetzen

Noch muss die serbische Sportlerin allerdings bangen. Denn neben Ana Ivanović stehen noch weitere Tennis-Stars für den Einzug in die Ruhmeshalle zur Auswahl. Auch Cara Black, Flavia Pennetta, Carlos Moya, Daniel Nestor und Leander Paes wurden nominiert.

Fans haben bis zum 9. Oktober Zeit, für ihre Favoriten zu voten. Die drei bestplatzierten Tennis-Profis erhalten Bonuspunkte für die Wahl. Die Auszeichnung der Sportler wird durch die "ITHF Player Voting Group" durchgeführt, der rund 140 Tennis-Journalisten, Historiker und Hall of Famer angehören, wie " " schreibt. Um es in die "International Tennis Hall of Fame" zu schaffen, müsste Ana Ivanović eine Zustimmung von mindestens 75 Prozent erhalten.