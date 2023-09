Heidi Klum glänzt bei Charity-Event von George und Amal Clooney in New York

Wenn George und Amal Clooney zu einer Preisverleihung laden, ist richtig was los: Bei den Albie Awards in New York versammelte sich alles, was im Showbusiness Rang und Namen hat. Heidi Klum machte dabei mit ihrem Kleid und einem vertrauten Auftritt mit Sofia Vergara von sich reden.

Strahlend schön präsentierte sich Heidi Klum in einem funkelnden Meerjungfrauenkleid bei der Preisverleihung in New York.

Da hat Heidi Klum (50) den prominenten Gastgebern George (62) und Amal Clooney (45) fast die Schau gestohlen: Das Model zog in einem funkelnden Traumkleid bei der Verleihung der Albie Awards alle Blicke auf sich. Und als sie dann auch noch ihrer Kollegin Sofia Vergara (51) einen Kuss auf die Wange drückte, gab es für die Fotografen kein Halten mehr.

Heidi Klum und Sofia Vergara zeigten sich sehr vertraut

Die Albie Awards werden von der "Clooney Foundation For Justice" verliehen. Damit werden "mutige Verteidiger der Gerechtigkeit, die für ihre Taten einem großen Risiko ausgesetzt sind" ausgezeichnet. Der Preis wurde nach Richter Albie Sachs benannt, einem international bekannten Juristen aus Südafrika, der wegen seines Engagements gegen das Apartheidregime ins Gefängnis und dann ins Exil geschickt wurde. In diesem Jahr wurden die Awards zum zweiten Mal verliehen. Zu der Gala in der New York Public Library am Donnerstag (28. September) kamen viele Prominente.

Heidi Klum hatte dafür ein funkelndes Kleid im Meerjungfrauenstil mit einer glamourösen Schleppe gewählt. Zu der schwarz-creme-farbenen Robe setzten ihre knallroten Fingernägel einen Akzent. Vor der Kamera schlang sie ihre Arme um Vergara und küsste sie auf die Wange. Sofia Vergara , die sie ebenfalls Seite an Seite mit ihrer "America's Got Talent"-Kollegin Heidi Klum zeigen. Auch ein Video von Alicia Keys' (42) Auftritt am Piano ist dabei zu sehen.

Die Clooneys versammelten viele Stars in New York

Wie Heidi Klum und Sofia Vergara, die einen glitzernden Jumpsuit trug, wählte auch Gastgeberin Amal Clooney ein funkelndes Outfit. Sie zeigte sich in einem weißen, paillettenbesetzten Kleid mit einer kleinen Schleppe. Zahlreiche weitere Hollywood-Stars nahmen an dem Abend teil, so etwa der Ex-James-Bond-Darsteller Daniel Craig (55) und seine Ehefrau Rachel Weisz (53), Julianne Moore (62), Scarlett Johansson (38), Anne Hathaway (40), "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig (40), Designerin Donatella Versace (68) sowie die Models Cindy Crawford (57) und Kate Moss (49).