Markus Söder spricht über sein Privatleben: Ist er von Ehefrau Karin getrennt?

CSU-Chef Markus Söder lässt nur gezielte, sehr dosierte Einblicke in sein Privatleben zu. Doch ab und an spricht der bayerische Ministerpräsident auch mal öffentlich über seine Familie. Im April 2022 nimmt er erstmals Stellung zu Gerüchten über eine Trennung von Frau Karin und zu einem angeblich neuen Wohnort.

Markus Söder ist seit 2018 Ministerpräsident in Bayern. Aber wie tickt der 55-Jährige privat? Wie verbringt er seine Freizeit? Was halten seine Frau und Kinder davon, dass das Familienoberhaupt auch gleichzeitig das bayerische Staatsoberhaupt ist?

So begann Markus Söder seine Karriere

Markus Thomas Theodor Söder wurde am 5. Januar 1967 in Nürnberg geboren. In seiner Heimatstadt besuchte er das Dürer-Gymnasium und erreichte in seinem Abschluss einen Notendurchschnitt von 1,3.

Allerdings war er anfänglich nicht wirklich von einem Schulbesuch begeistert. Söder sei der Meinung gewesen, einmal in die Schule zu gehen, reiche. Seine Mutter hat Söder nach der Einschulung auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt: Er sei etwas entsetzt gewesen, "als mir meine Mutter am Abend sagte, ich müsse am nächsten Tag wieder hin".

Die Aufnahme aus dem Jahr 1973 zeigt Markus Söder zusammen mit seiner Mutter Renate an seinem ersten Schultag. © Söder/dpa

Bereits im Alter von 16 Jahren trat Markus Söder der CSU und der Jungen Union bei. Über die Jahre belegte er verschiedene Ämter in der Partei, wie etwa Vorsitzender des CSU-Kreisverbandes Nürnberg-West, Leiter der CSU-Medienkommission, Generalsekretär bis hin zum Vorsitzenden. 2018 wurde er zum bayerischen Ministerpräsident gewählt und trat damit in die Fußstapfen seines großen Vorbilds Franz-Josef Strauß.

Markus Söder über Familie: Privat bleibt privat

Söder zieht eine klare Grenze, wenn es um sein Privatleben geht: Eine Home-Story mit Frau und Kindern wird es bei ihm niemals geben, auch wenn es unzählige Anfragen gibt. "Ich achte sehr darauf, dass Familie Familie bleibt. Bei uns gilt: Privat bleibt privat und zu Hause bleibt zu Hause", betonte er 2018 gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Ich möchte den Kindern weiter ihr normales Leben ermöglichen." Nicht einmal zu seiner Wahl und Vereidigung im Landtag hatte Söder seine beiden Söhne und seine beiden Töchter mitgenommen.

Söders Ehefrau Karin will ihr Leben nicht völlig umkrempeln

Seine Frau Karin, die bayerische First Lady, war aber mit dabei, saß auf der Ehrentribüne. "Als Eltern ist es uns wichtig, dass es den Kindern gut geht", sagte Söder. "Außerdem bleibt meine Frau weiterhin berufstätig. Alles andere entscheide sie selber. Bei Staatsterminen wird sie mich sicher öfters begleiten. Aber welche Schirmherrschaften sie übernimmt, kann sie selbst entscheiden, und das wird sich finden."

Markus Söder (CSU) mit seiner Frau Karin bei der Fernseh-Prunksitzung "Fastnacht in Franken" 2020. © Nicolas Armer/dpa

Privat bleibt privat – das geht so weit, dass Söder nicht einmal vom Familienleben zu Hause in Nürnberg in der Öffentlichkeit spricht. Wer übernimmt welchen Part der Hausarbeit? Das wird nicht verraten. Nur so viel: "Zu Hause hält mir meine Frau den Rücken frei."

Markus Söder spricht über Schlagzeilen zur angeblichen Trennung von Frau Karin

Doch nachdem immer wieder böse Gerüchte über sein Privatleben (im Netz) diskutiert wurden, meldete sich Markus Söder im April 2022 selbst zu Wort. Er dementiert, von Ehefrau Karin getrennt zu sein und wies unter anderem zurück, zuhause in Nürnberg ausgezogen zu sein.

Aus dem Haus in Nürnberg ausgezogen? "Fake-News!"

"Ich lebe seit zwei Jahren mit heftigen Drohungen und Hass und mit zum Teil unfairen Fake-News", sagte Söder der "Süddeutschen Zeitung". "Zum Beispiel, dass ich angeblich nicht mehr zuhause lebe, in einen Vorort von Nürnberg gezogen wäre, die Polizei zum Schutz nicht mehr vor der Tür stehen würde und ähnliches mehr." Söder betonte: "Alles Unsinn." Er komme damit zurecht – aber "all die Drohungen und Fake-News sind für eine Familie nicht einfach".

Morddrohungen seien heftig, "aber auch Fake-News belasten. Zum Beispiel, dass ich in einen anderen Ort umziehen, dass ich nicht mehr zu Hause wohnen würde." Söder fügte im "Bunte"-Interview hinzu: "Da braucht man neben körperlicher auch eine starke innere Stabilität."

Keine Kanzlerkandidatur für Markus Söder: "Für meine Kinder wäre es eine Herausforderung geworden"

Vor der Bundestagswahl 2021 wollte Söder Kanzlerkandidat der Union werden, konnte sich aber gegen den damaligen CDU-Chef Armin Laschet nicht durchsetzen. Für die Familie des bayerischen Ministerpräsidenten schien es eine Erleichterung zu sein, dass Söder nicht nach Berlin ging. "Kanzlerkinder hatten es noch nie leicht in Deutschland. Es wäre auch für meine Kinder eine große Herausforderung und vielleicht Belastung geworden. Für sie ist es so bestimmt leichter. Als Vater ist mir das natürlich bewusst", erklärte er im Mai 2021 gegenüber "Bunte".

Homeschooling bei Markus Söder: So unterrichtete er seine Kinder in der Corona-Krise

Auch für die schulpflichtigen Kinder von Markus Söder war in der Corona-Krise immer wieder Unterricht zuhause angesagt. Im Gespräch mit "Bunte" sagte er im Frühjahr 2021 dazu: "Die beiden, die noch zur Schule gehen, haben das bisher toll gemacht. Und meine Frau hat es sehr gut organisiert." Wie unterstützt der Ministerpräsident seinen Nachwuchs beim Lernen? "Ich werde nach Anforderung tätig. Dann helfe ich gern - vor allem in Geschichte, Sozialkunde, Mathe und Religion."

Drei Kinder mit Ehefrau Karin, Tochter Gloria-Sophie aus früherer Beziehung

Markus Söder ist seit 1999 mit Ehefrau Karin verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder (zwei Buben, eine Tochter). Zudem hat Markus Söder eine uneheliche Tochter: Gloria-Sophie wurde 1998 geboren und arbeitet heute als Model. Mehrmals zeigte sich die schöne Brünette schon auf dem roten Teppich und auf Promi-Partys.

Markus Söder: Skurrile Verkleidungen zu Fasching

Der bayerische Ministerpräsident hat sich in der Vergangenheit zu Fasching in aufwendige und skurrile Kostüme geworfen. Seitdem er das bayerische Staatsoberhaupt ist, verzichtet er allerdings auf die Verkleidung. In solchen lustigen Kostümen wird man Markus Söder nicht mehr sehen.

Der bayerische Ministerpräsident als bekennender "Star Wars"-Fan

Für seine Hobbys hat der Ministerpräsident, bekennender Fan von Filmen wie "Star Wars" und "Game of Thrones", aber in seinem Amt als Ministerpräsident möglicherweise wenig Zeit. "Ich gehe nach wie vor gerne ins Kino", berichtete er. Und: "Ich habe einen sehr großen Fernseher. Den Luxus haben wir uns mal geleistet." Und was ist Luxus sonst für ihn? "Zeit" entgegnete er. "Morgens aufstehen und einmal keinen Terminplan zu haben, sich nichts vorzunehmen."