  Markus Lanz heute Abend: Gäste und Themen am Mittwoch, 4. Februar

Markus Lanz heute Abend: Gäste und Themen am Mittwoch, 4. Februar

Im TV-Business ist Markus Lanz ein alter Hase, er flimmert seit über 20 Jahren über die deutschen Bildschirme. Seine Anfänge im Boulevard hat er längst hinter sich gelassen. Mit seiner ZDF-Talkshow hat er sich zum ernst zu nehmenden Polit-Talker gemausert. Wer sind heute Abend (4. Februar) seine Gäste?
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt |
Markus Lanz moderiert seine Polit-Talkshow bereits seit 2008.
© imago/teutopress

Die Zeiten, in denen Markus Lanz sich im TV Themen wie Beauty, Lifestyle und Ernährung widmete, sind längst vorbei. Der Moderator hat sich erfolgreich eine Karriere als Gastgeber einer nach ihm benannten Talkshow aufgebaut, in welcher er hochrangige Gäste aus der Politik begrüßt, um mit ihnen über die Situation in Deutschland zu diskutieren. Wer in der aktuellen Ausgabe "Markus Lanz" am 4. Februar geladen ist und über welche Themen diskutiert wird, erfahren Sie hier.

Alles zur Polit-Talkshow von Markus Lanz

Von RTL zum ZDF: So startete Markus Lanz seine Polit-Talkshow

Markus Lanz startete nach Stationen beim Radio seine Laufbahn im TV. Einem größeren Publikum wurde er bereits 1998 bekannt, als er für die schwangere Barbara Eligmann die RTL-Sendung "Explosiv – Das Magazin" moderierte. Aus der Vertretung wurde ein Hauptjob, für den Lanz bis 2008 vor der Kamera stand.

Lesen Sie auch

Von RTL wechselte Markus Lanz 2008 zum ZDF, erneut als Vertretung. Er sollte für Johannes B. Kerner einspringen, der zu dieser Zeit eine Sommerpause einlegte. Für Lanz die perfekte Chance, sich bei einem öffentlich-rechtlichen Sender zu beweisen. Das hat für ihn, mit der desaströsen "Wetten, dass..?"-Ausnahme, hervorragend geklappt. Über die Jahre präsentierte er Formate wie "Mensch" oder "Lanz kocht".

Sendezeiten: Wann läuft "Markus Lanz" im TV?

Am bekanntesten dürfte seine Talkshow "Markus Lanz" sein, die seit 2008 im ZDF ausgestrahlt wird. "Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bietet Markus Lanz in seiner Talkshow eine große Bandbreite an Gästen und Themen – politisch aktuell, gesellschaftspolitisch relevant, berührend, unterhaltsam", schreibt der Sender auf seiner Homepage. Für Frühaufsteher ist die Sendung allerdings weniger geeignet, denn meist startet sie erst nach 23 Uhr.

Gäste und Themen bei Markus Lanz am 4. Februar: Wer ist heute Abend dabei?

Am Mittwochabend (4. Februar) begrüßt Markus Lanz die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen um 23.35 Uhr. Welche Gäste im Studio dabei sind, lesen Sie hier:

Name Position Thema  
Armin Coerper Journalist

Zugeschaltet aus Abu Dhabi erklärt der Leiter des ZDF-Auslandsstudios in Moskau, wie der Stand in den Verhandlungen zwischen den USA, Russland und der Ukraine ist.

 
Ibrahim Naber Kriegsreporter Zugeschaltet aus der Ukraine berichtet der "Welt"-Chefreporter über die schwierige Lage an der Front und den Fortgang der Friedensgespräche.  
Norbert Röttgen CDU-Politiker Der stv. Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Fraktion nimmt Stellung zu den Verhandlungen in Abu Dhabi und zu den Chancen auf eine Friedenslösung.  
Bojan Pancevski Journalist Der Chefkorrespondent des "Wall Street Journal" hat für eine Reportage die Arbeit einer ukrainischen Drohnen-Spezialeinheit dokumentiert.  
Mariam Lau Journalistin Die "Zeit"-Redakteurin erläutert, wie sich die Bundesregierung zu den Friedensgesprächen positioniert und wie es mit der europäischen Unterstützung der Ukraine weitergeht.  
27 Kommentare
Artikel kommentieren
  • vagabund am 29.01.2026 16:32 Uhr / Bewertung:

    Meist Gäste, die au der Wellenlänge von Lanz liegen. Wenn mal eine AfD Person oder eine Sara Wagenknecht eine Bühne bekommt, arbeiten mindestens 3Personen wie auch der Moderator selbst gegen diese Person. Hier geht es meistens um Fehlersuche als um ein Verstehen wollen.
    Von einer ausgewogenen Meinungsfreiheit ist Lanz weit entfernt.

    Antworten
  • Ch_Muc am 22.01.2026 17:27 Uhr / Bewertung:

    immer sehr spät am Abend zu sehen, also nicht unbedingt in der besten Sendezeit. Das heisst wohl, viele sind schon auf dem Weg zu Bett, oder die unendliche Shows sind attraktiver, wenn es um Zuschauerzahlen geht. Lanz gehört zu den Spitzenverdiener, trotz weniger Zuschauer....

    Antworten
  • Kaiser Jannick am 27.01.2026 16:40 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Ch_Muc

    Man kann solche Sendungen entweder aufnehmen, oder in der Mediathek ansehen. Statt unsäglicher "Shows".

    Antworten
