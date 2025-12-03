Markus Lanz heute Abend: Gäste und Themen am Mittwoch. 3. Dezember
Die Zeiten, in denen Markus Lanz sich im TV Themen wie Beauty, Lifestyle und Ernährung widmete, sind längst vorbei. Der Moderator hat sich erfolgreich eine Karriere als Gastgeber einer nach ihm benannten Talkshow aufgebaut, in welcher er hochrangige Gäste aus der Politik begrüßt, um mit ihnen über die Situation in Deutschland zu diskutieren. Wer in der aktuellen Ausgabe "Markus Lanz" am 3. Dezember geladen ist und über welche Themen diskutiert wird, erfahren Sie hier.
Alles zur Polit-Talkshow von Markus Lanz
- Von RTL zum ZDF: So startete Markus Lanz seine Polit-Talkshow
- Sendezeiten: Wann läuft "Markus Lanz" im TV?
- Gäste und Themen bei Markus Lanz: Wer ist heute Abend dabei?
Von RTL zum ZDF: So startete Markus Lanz seine Polit-Talkshow
Markus Lanz startete nach Stationen beim Radio seine Laufbahn im TV. Einem größeren Publikum wurde er bereits 1998 bekannt, als er für die schwangere Barbara Eligmann die RTL-Sendung "Explosiv – Das Magazin" moderierte. Aus der Vertretung wurde ein Hauptjob, für den Lanz bis 2008 vor der Kamera stand.
Von RTL wechselte Markus Lanz 2008 zum ZDF, erneut als Vertretung. Er sollte für Johannes B. Kerner einspringen, der zu dieser Zeit eine Sommerpause einlegte. Für Lanz die perfekte Chance, sich bei einem öffentlich-rechtlichen Sender zu beweisen. Das hat für ihn, mit der desaströsen "Wetten, dass..?"-Ausnahme, hervorragend geklappt. Über die Jahre präsentierte er Formate wie "Mensch" oder "Lanz kocht".
Sendezeiten: Wann läuft "Markus Lanz" im TV?
Am bekanntesten dürfte seine Talkshow "Markus Lanz" sein, die seit 2008 im ZDF ausgestrahlt wird. "Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bietet Markus Lanz in seiner Talkshow eine große Bandbreite an Gästen und Themen – politisch aktuell, gesellschaftspolitisch relevant, berührend, unterhaltsam", schreibt der Sender auf seiner Homepage. Für Frühaufsteher ist die Sendung allerdings weniger geeignet, denn meist startet sie erst nach 23 Uhr.
Gäste und Themen bei Markus Lanz am 3. Dezember: Wer ist heute Abend dabei?
Am Mittwochabend (3. Dezember) begrüßt Markus Lanz die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen um 23.30 Uhr. Welche Gäste er im Studio begrüßt, lesen Sie hier:
|Name
|Position
|Thema
|Sepp Müller
|CDU-Politiker
|
Der Unions-Fraktionsvize erläutert, warum er zuversichtlich ist, dass am Freitag eine Mehrheit für das Rentenpaket steht und inwieweit er die Bedenken der Jungen Gruppe nachvollziehen kann.
|Ulrike Herrmann
|Journalistin
|Die Wirtschaftsexpertin der "taz" erläutert ihre Kritik am zähen Ringen um den Rentenkurs. "Im Kern hat die Junge Gruppe nicht verstanden, wie eine Koalition funktioniert", sagt sie.
|Veit Medick
|Journalist
|Mit Blick auf die sozialpolitischen Differenzen innerhalb von Schwarz-Rot äußert sich der "Stern"-Politikchef zum Zustand der Regierungskoalition und zur Führung von Kanzler Merz.
|Frederik Pleitgen
|Journalist
|Der CNN-Korrespondent analysiert die aktuellen Ukraine-Friedensgespräche zwischen den USA und Russland und legt dar, wie diese von US-Wirtschaftsinteressen dominiert werden.
