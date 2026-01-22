AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Markus Lanz heute Abend: Gäste und Themen am Donnerstag, 22. Januar

Markus Lanz heute Abend: Gäste und Themen am Donnerstag, 22. Januar

Im TV-Business ist Markus Lanz ein alter Hase, er flimmert seit über 20 Jahren über die deutschen Bildschirme. Seine Anfänge im Boulevard hat er längst hinter sich gelassen. Mit seiner ZDF-Talkshow hat er sich zum ernstzunehmenden Polit-Talker gemausert. Wer sind heute Abend (22. Januar) seine Gäste?
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 24  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Markus Lanz moderiert seine Talkshow seit 2008.
Markus Lanz moderiert seine Talkshow seit 2008. © Markus Hertrich/ZDF/dpa

Die Zeiten, in denen Markus Lanz sich im TV Themen wie Beauty, Lifestyle und Ernährung widmete, sind längst vorbei. Der Moderator hat sich erfolgreich eine Karriere als Gastgeber einer nach ihm benannten Talkshow aufgebaut, in welcher er hochrangige Gäste aus der Politik begrüßt, um mit ihnen über die Situation in Deutschland zu diskutieren. Wer in der aktuellen Ausgabe "Markus Lanz" am 22. Januar geladen ist und über welche Themen diskutiert wird, erfahren Sie hier.

Alles zur Polit-Talkshow von Markus Lanz

Von RTL zum ZDF: So startete Markus Lanz seine Polit-Talkshow

Markus Lanz startete nach Stationen beim Radio seine Laufbahn im TV. Einem größeren Publikum wurde er bereits 1998 bekannt, als er für die schwangere Barbara Eligmann die RTL-Sendung "Explosiv – Das Magazin" moderierte. Aus der Vertretung wurde ein Hauptjob, für den Lanz bis 2008 vor der Kamera stand.

Lesen Sie auch

Von RTL wechselte Markus Lanz 2008 zum ZDF, erneut als Vertretung. Er sollte für Johannes B. Kerner einspringen, der zu dieser Zeit eine Sommerpause einlegte. Für Lanz die perfekte Chance, sich bei einem öffentlich-rechtlichen Sender zu beweisen. Das hat für ihn, mit der desaströsen "Wetten, dass..?"-Ausnahme, hervorragend geklappt. Über die Jahre präsentierte er Formate wie "Mensch" oder "Lanz kocht".

Sendezeiten: Wann läuft "Markus Lanz" im TV?

Am bekanntesten dürfte seine Talkshow "Markus Lanz" sein, die seit 2008 im ZDF ausgestrahlt wird. "Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bietet Markus Lanz in seiner Talkshow eine große Bandbreite an Gästen und Themen – politisch aktuell, gesellschaftspolitisch relevant, berührend, unterhaltsam", schreibt der Sender auf seiner Homepage. Für Frühaufsteher ist die Sendung allerdings weniger geeignet, denn meist startet sie erst nach 23 Uhr.

Gäste und Themen bei Markus Lanz am 22. Januar: Wer ist heute Abend dabei?

Am Donnerstagabend (22. Januar) begrüßt Markus Lanz die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen um 23.15 Uhr. Welche Gäste im Studio dabei sind, lesen Sie hier:

Name Position Thema
Wolfgang Schmidt Ex-Kanzleramtschef

Von 2021 bis 2025 war der SPD-Politiker Bundesminister für besondere Aufgaben. Er äußert sich zu Donald Trump und gibt einen Einblick in die diplomatische Arbeit hinter den Kulissen.
Sabine Adler Journalistin Die Osteuropa-Expertin des "Deutschlandfunks" erläutert, wie der Kreml auf den Grönland-Konflikt schaut. Zudem spricht sie über den Wandel der europäischen Sicherheitsarchitektur. 
Frederik Pleitgen Journalist Der CNN-Korrespondent legt dar, welche Interessen Russland in den Nordpolargebieten verfolgt. Und er bilanziert die ersten zwölf Monate von Trumps zweiter Amtszeit.
Holger Stark Journalist Der "Zeit"-Vize spricht über den Zustand der transatlantischen Beziehungen und über mögliche Schritte, um Deutschland weniger abhängig von den USA werden zu lassen.
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
24 Kommentare
Artikel kommentieren
  • ESC-Gast am 20.01.2026 17:06 Uhr / Bewertung:

    Die ganze Talkshows sind immer mit den gleichen Gästen besetzt. Wenn mal ein kritischer Geist da ist, heißt das Motto dann "4 gegen Willi", so dass ja kein vernünftiges Gespräch zustande kommt, das zum Nachdenken anregt. Und wenn einem mal was falsches rausrutscht, bekommt Lanz eins auf den Deckel um das wieder ins richtige Licht zu rücken, da schreckt man auch vor Lügen nicht zurück (wie im aktuellen Beispiel mit MP Günther).

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Der wahre tscharlie vor 21 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von ESC-Gast

    Wer hat wann und wo gelogen?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Huldreich am 06.11.2025 14:21 Uhr / Bewertung:

    Talk-Show = TALG- Show ! 🤮 Zeitverschwendung und Energieverschwendung! 👎🏿👎🏿👎🏿

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.