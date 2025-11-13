AZ-Plus
  Markus Lanz heute Abend: Gäste und Themen am Donnerstag, 13. November

Markus Lanz heute Abend: Gäste und Themen am Donnerstag, 13. November

Im TV-Business ist Markus Lanz ein alter Hase, er flimmert seit über 20 Jahren über die deutschen Bildschirme. Seine Anfänge im Boulevard hat er längst hinter sich gelassen. Mit seiner ZDF-Talkshow hat er sich zum ernstzunehmenden Polit-Talker gemausert. Wer sind heute Abend (13. November) seine Gäste?
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt
Markus Lanz moderiert seine Talkshow seit 2008.
Markus Lanz moderiert seine Talkshow seit 2008. © Markus Hertrich/ZDF/dpa

Die Zeiten, in denen Markus Lanz sich im TV Themen wie Beauty, Lifestyle und Ernährung widmete, sind längst vorbei. Der Moderator hat sich erfolgreich eine Karriere als Gastgeber einer nach ihm benannten Talkshow aufgebaut, in welcher er hochrangige Gäste aus der Politik begrüßt, um mit ihnen über die Situation in Deutschland zu diskutieren. Wer in der aktuellen Ausgabe "Markus Lanz" am 13. November geladen ist und über welche Themen diskutiert wird, erfahren Sie hier.

Alles zur Polit-Talkshow von Markus Lanz

Von RTL zum ZDF: So startete Markus Lanz seine Polit-Talkshow

Markus Lanz startete nach Stationen beim Radio seine Laufbahn im TV. Einem größeren Publikum wurde er bereits 1998 bekannt, als er für die schwangere Barbara Eligmann die RTL-Sendung "Explosiv – Das Magazin" moderierte. Aus der Vertretung wurde ein Hauptjob, für den Lanz bis 2008 vor der Kamera stand.

Von RTL wechselte Markus Lanz 2008 zum ZDF, erneut als Vertretung. Er sollte für Johannes B. Kerner einspringen, der zu dieser Zeit eine Sommerpause einlegte. Für Lanz die perfekte Chance, sich bei einem öffentlich-rechtlichen Sender zu beweisen. Das hat für ihn, mit der desaströsen "Wetten, dass..?"-Ausnahme, hervorragend geklappt. Über die Jahre präsentierte er Formate wie "Mensch" oder "Lanz kocht".

Sendezeiten: Wann läuft "Markus Lanz" im TV?

Am bekanntesten dürfte seine Talkshow "Markus Lanz" sein, die seit 2008 im ZDF ausgestrahlt wird. "Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bietet Markus Lanz in seiner Talkshow eine große Bandbreite an Gästen und Themen – politisch aktuell, gesellschaftspolitisch relevant, berührend, unterhaltsam", schreibt der Sender auf seiner Homepage. Für Frühaufsteher ist die Sendung allerdings weniger geeignet, denn meist startet sie erst nach 23 Uhr.

Gäste und Themen bei Markus Lanz am 13. November: Wer ist heute Abend dabei?

Am Donnerstagabend (13. November) begrüßt Markus Lanz die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen um 23.15 Uhr. Welche Gäste er im Studio begrüßt, lesen Sie hier:

Name Position Thema
Andreas Peichl Volkswirt

Der Ökonom vom "ifo Institut" legt die Ursachen der deutschen Wachstumsmisere dar und stellt hierbei fest, dass der Staat immer weiterwächst, der Rest der Wirtschaft hingegen nicht.
Julia Löhr Journalistin Die "FAZ"-Wirtschaftsexpertin meint, dass die deutsche Wirtschaftspolitik zu rückwärtsgewandt sei und spricht über die Herausforderungen des Industriestandortes Deutschland.
Moritz Schularick Ökonom "Der Regierung fehlt ein intellektuelles Kraftzentrum", sagt der "IfW"-Präsident über Schwarz-Rot und mahnt mehr Tempo bei den Rüstungsinvestitionen an.
Harald Jähner Autor Der Experte für deutsche Nachkriegsgeschichte blickt zurück auf das Wirtschaftswunder der 1950er- und 1960er-Jahre und beschreibt, wie Deutschland nach der "Stunde Null" neu anfing.  
Rüdiger Bachmann Ökonom Der in den USA lehrende VWL-Professor äußert sich zur US-Investitionspolitik und zur Bedeutung von Zukunftstechnologien. "Wir in Deutschland verschlafen gerade die KI-Revolution", meint er.
19 Kommentare
Artikel kommentieren
  • vagabund am 31.10.2025 09:28 Uhr / Bewertung:

    Mal wieder Typisch Lanz: Immer wenn einmal eine Sara Wagenknecht oder jemand aus der AfD eingeladen wird, sind mindestens drei oder vier Personen mit eingeladen, die gegen sie auftreten müssen. Selbst bei Lanz ist schon von vorneherein klar, was herauskommen muss. Kommt man wirklich aus dem Kriegsgeschehen heraus, wenn man nur gegen Putin und Russland hetzt und Leute einlädt, die das noch verstärken. Warum nicht einmal jemand aus dem russischen Regierungslager zu Wort kommen lassen. Warum haben weder unser Kanzler noch Regierungschef aus dem Kreis der Willigen Regierungschefs selbst versucht mit Putin in Kontakt zu treten? Warum bekommen in Talk- Shows überwiegend militärnahe Personen eine Bühne? Von einer Meinungsvielfalt in den öffentlich-rechtlichen Medien kann man wirklich nicht sprechen was auch Sara Wagenknecht zurecht moniert hat. Auch bei Maybrit Illner sind Kriegsunterstützer überproportional vertreten. Schon vor der Sendung weiß man meist schon, was herauskommen musss.

    Antworten
  • Futurana am 29.10.2025 15:10 Uhr / Bewertung:

    Herr Lanz eckt an. Gut so! Es braucht niemand der allen nach dem Mund redet, der keine Meinung äußert, der keine Emotionen zeigt und nur mit Pokerface agiert. Herr Lanz geht bei zu langatmigen, aussagelosen , ständig wiederkehrende Floskeln gerne dazwischen. Mit Recht . Die Show hat ein Zeitlimit. Er lässt aber auch gerne Gäste mit fundierten, belegbaren Aussagen gerne lange ausreden.

    Antworten
  • BLANCHE am 16.09.2025 15:39 Uhr / Bewertung:

    Gluckwunsch zum jubileum Hr Lanz - Late Nite Night Talk Show damals als klein Kind dabei zu sein'? war schon eine ganze Ehre....Es ging naemlich um Etwas oder vielleicht auch um Nichts.....Komplexe Paradoxe des Zeitgeistes..Finanzen der Allianz Vertrauen ist Gut-Kontrolle ist Besser oder..... Der Herr Hoffmann hat immer Recht-Einsame Spitze Babylon Schwabylon....Immer Immer wieder Sonntags oder Montags oder in der Taverne Dienstag's beim Heinz Augustiner's Goethe's Paradoxes der Zeit und des Daseiins .....Gruss Gott und Aufwiedersehen ?....

    Antworten
