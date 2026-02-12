Markus Lanz heute Abend: Gäste und Themen am Donnerstag, 12. Februar
Die Zeiten, in denen Markus Lanz sich im TV Themen wie Beauty, Lifestyle und Ernährung widmete, sind längst vorbei. Der Moderator hat sich erfolgreich eine Karriere als Gastgeber einer nach ihm benannten Talkshow aufgebaut, in welcher er hochrangige Gäste aus der Politik begrüßt, um mit ihnen über die Situation in Deutschland zu diskutieren. Wer in der aktuellen Ausgabe "Markus Lanz" am 12. Februar geladen ist und über welche Themen diskutiert wird, erfahren Sie hier.
Alles zur Polit-Talkshow von Markus Lanz
- Von RTL zum ZDF: So startete Markus Lanz seine Polit-Talkshow
- Sendezeiten: Wann läuft "Markus Lanz" im TV?
- Gäste und Themen bei Markus Lanz: Wer ist heute Abend dabei?
Von RTL zum ZDF: So startete Markus Lanz seine Polit-Talkshow
Markus Lanz startete nach Stationen beim Radio seine Laufbahn im TV. Einem größeren Publikum wurde er bereits 1998 bekannt, als er für die schwangere Barbara Eligmann die RTL-Sendung "Explosiv – Das Magazin" moderierte. Aus der Vertretung wurde ein Hauptjob, für den Lanz bis 2008 vor der Kamera stand.
Von RTL wechselte Markus Lanz 2008 zum ZDF, erneut als Vertretung. Er sollte für Johannes B. Kerner einspringen, der zu dieser Zeit eine Sommerpause einlegte. Für Lanz die perfekte Chance, sich bei einem öffentlich-rechtlichen Sender zu beweisen. Das hat für ihn, mit der desaströsen "Wetten, dass..?"-Ausnahme, hervorragend geklappt. Über die Jahre präsentierte er Formate wie "Mensch" oder "Lanz kocht".
Sendezeiten: Wann läuft "Markus Lanz" im TV?
Am bekanntesten dürfte seine Talkshow "Markus Lanz" sein, die seit 2008 im ZDF ausgestrahlt wird. "Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bietet Markus Lanz in seiner Talkshow eine große Bandbreite an Gästen und Themen – politisch aktuell, gesellschaftspolitisch relevant, berührend, unterhaltsam", schreibt der Sender auf seiner Homepage. Für Frühaufsteher ist die Sendung allerdings weniger geeignet, denn meist startet sie erst nach 23 Uhr.
Gäste und Themen bei Markus Lanz am 12. Februar: Wer ist heute Abend dabei?
Am Donnerstagabend (12. Februar) begrüßt Markus Lanz die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen um 23.30 Uhr. Welche Gäste im Studio dabei sind, lesen Sie hier:
|Name
|Position
|Thema
|Sepp Müller
|Unionsfraktionsvize
|
Der Vorsitzende der CDU-Landesgruppe Sachsen-Anhalt erläutert, wie seine Partei bei den diesjährigen Wahlen im Osten punkten und eine Machtübernahme durch die AfD verhindern will.
|
|Kevin Kühnert
|Ex-SPD-Generalsekretär
|Seit Dezember ist er Lobbyist für alternative Finanzpolitik. Er spricht über Probleme bei der Verteilungsgerechtigkeit in Deutschland als Faktor für politisches Protestverhalten.
|Jana Hensel
|Autorin
|"Ein immer größer werdender Teil der Ostdeutschen will diese Demokratie nicht mehr", sagt die gebürtige Sächsin. Sie zeichnet ein Stimmungsbild ihrer ostdeutschen Heimat.
|Nicola Fuchs-Schündeln
|Ökonomin
|Die Leiterin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung analysiert die Wirtschaftsentwicklung Ostdeutschlands. "Eigentlich ist Wiedervereinigung eine Erfolgsstory", sagt sie.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen