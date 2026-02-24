Markus Lanz heute Abend: Gäste und Themen am Dienstag, 24. Februar
Die Zeiten, in denen Markus Lanz sich im TV Themen wie Beauty, Lifestyle und Ernährung widmete, sind längst vorbei. Der Moderator hat sich erfolgreich eine Karriere als Gastgeber einer nach ihm benannten Talkshow aufgebaut, in welcher er hochrangige Gäste aus der Politik begrüßt, um mit ihnen über die Situation in Deutschland zu diskutieren. Wer in der aktuellen Ausgabe "Markus Lanz" am 24. Februar geladen ist und über welche Themen diskutiert wird, erfahren Sie hier.
Von RTL zum ZDF: So startete Markus Lanz seine Polit-Talkshow
Markus Lanz startete nach Stationen beim Radio seine Laufbahn im TV. Einem größeren Publikum wurde er bereits 1998 bekannt, als er für die schwangere Barbara Eligmann die RTL-Sendung "Explosiv – Das Magazin" moderierte. Aus der Vertretung wurde ein Hauptjob, für den Lanz bis 2008 vor der Kamera stand.
Von RTL wechselte Markus Lanz 2008 zum ZDF, erneut als Vertretung. Er sollte für Johannes B. Kerner einspringen, der zu dieser Zeit eine Sommerpause einlegte. Für Lanz die perfekte Chance, sich bei einem öffentlich-rechtlichen Sender zu beweisen. Das hat für ihn, mit der desaströsen "Wetten, dass..?"-Ausnahme, hervorragend geklappt. Über die Jahre präsentierte er Formate wie "Mensch" oder "Lanz kocht".
Sendezeiten: Wann läuft "Markus Lanz" im TV?
Am bekanntesten dürfte seine Talkshow "Markus Lanz" sein, die seit 2008 im ZDF ausgestrahlt wird. "Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bietet Markus Lanz in seiner Talkshow eine große Bandbreite an Gästen und Themen – politisch aktuell, gesellschaftspolitisch relevant, berührend, unterhaltsam", schreibt der Sender auf seiner Homepage. Für Frühaufsteher ist die Sendung allerdings weniger geeignet, denn meist startet sie erst nach 23 Uhr.
Gäste und Themen bei Markus Lanz am 24. Februar: Wer ist heute Abend dabei?
Am dienstagabend (24. Februar) begrüßt Markus Lanz die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen um 22.45 Uhr. Welche Gäste im Studio dabei sind, lesen Sie hier:
|Name
|Position
|Thema
|Olaf Lies
|SPD-Politiker
|
Mit Blick auf die Handelsbeziehungen zwischen den USA, China und der EU äußert sich der Ministerpräsident Niedersachsens zu den industriepolitischen Herausforderungen seines Bundeslandes.
|Julia Löhr
|Journalistin
|Die "FAZ"-Wirtschaftsjournalistin äußert sich zu den Konjunkturaussichten Deutschlands. Zudem kritisiert sie die träge Umsetzung von Reformen: "Die SPD gestaltet nicht, sie reagiert nur."
|Elmar Theveßen
|Korrespondent
|Der Leiter des ZDF-Studios Washington erläutert, wie Trumps rigorose Zollpolitik in den USA diskutiert wird. Und er spricht über James Talarico, den jungen Hoffnungsträger der Demokraten.
|Peter Neumann
|Sicherheitsexperte
|Der Londoner Professor analysiert die Lage in Mexiko, das gerade von einer Gewaltwelle erschüttert wird und wo in knapp vier Monaten Spiele der Fußball-WM ausgetragen werden sollen.
