Markus Lanz heute Abend: Gäste und Themen am Dienstag, 21. Oktober
Die Zeiten, in denen Markus Lanz sich im TV Themen wie Beauty, Lifestyle und Ernährung widmete, sind längst vorbei. Der Moderator hat sich erfolgreich eine Karriere als Gastgeber einer nach ihm benannten Talkshow aufgebaut, in welcher er hochrangige Gäste aus der Politik begrüßt, um mit ihnen über die Situation in Deutschland zu diskutieren. Wer in der aktuellen Ausgabe "Markus Lanz" am 21. Oktober geladen ist und über welche Themen diskutiert wird, erfahren Sie hier.
Alles zur Polit-Talkshow von Markus Lanz
Von RTL zum ZDF: So startete Markus Lanz seine Polit-Talkshow
Markus Lanz startete nach Stationen beim Radio seine Laufbahn im TV. Einem größeren Publikum wurde er bereits 1998 bekannt, als er für die schwangere Barbara Eligmann die RTL-Sendung "Explosiv – Das Magazin" moderierte. Aus der Vertretung wurde ein Hauptjob, für den Lanz bis 2008 vor der Kamera stand.
Von RTL wechselte Markus Lanz 2008 zum ZDF, erneut als Vertretung. Er sollte für Johannes B. Kerner einspringen, der zu dieser Zeit eine Sommerpause einlegte. Für Lanz die perfekte Chance, sich bei einem öffentlich-rechtlichen Sender zu beweisen. Das hat für ihn, mit der desaströsen "Wetten, dass..?"-Ausnahme, hervorragend geklappt. Über die Jahre präsentierte er Formate wie "Mensch" oder "Lanz kocht".
Sendezeiten: Wann läuft "Markus Lanz" im TV?
Am bekanntesten dürfte seine Talkshow "Markus Lanz" sein, die seit 2008 im ZDF ausgestrahlt wird. "Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bietet Markus Lanz in seiner Talkshow eine große Bandbreite an Gästen und Themen – politisch aktuell, gesellschaftspolitisch relevant, berührend, unterhaltsam", schreibt der Sender auf seiner Homepage. Für Frühaufsteher ist die Sendung allerdings weniger geeignet, denn meist startet sie erst nach 23 Uhr.
Gäste und Themen bei Markus Lanz am 21. Oktober: Wer ist heute Abend dabei?
Am Dienstagabend (21. Oktober) begrüßt Markus Lanz die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen um 23.15 Uhr. Welche Gäste er im Studio begrüßt, lesen Sie hier:
|Name
|Position
|Thema
|Barbara Mächtle
|Schulleiterin
|
Die Leiterin der Gräfenau-Schule in Ludwigshafen berichtet, dass immer mehr Erstklässler große Defizite haben und erläutert ihre Konzepte für mehr Integration und Sprach- und Lernförderung.
|Engin Çatik
|Schulleiter
|Seit Januar leitet er eine Integrierte Sekundarschule in Berlin-Friedenau, die mit Mobbing und gewaltbereiten Schülern zu kämpfen hatte. Er schildert, wie er den Schulbetrieb umgestaltet hat.
|Katja Rininsland
|Elternrätin
|Die Vorsitzende des Elternbeirates der Stadt Frankfurt spricht über den erheblichen Investitionsstau an den etwa 200 Schulen der Mainmetropole und über das unzureichende Schulessen.
|Steffen Burchhardt
|SPD-Lokalpolitiker
|Der Landrat des Landkreises Jerichower Land erläutert die Folgen des Lehrermangels in der ländlichen Region Sachsen-Anhalts und legt dar, wie er versucht, diesem entgegenzuwirken.
-
BLANCHE am 16.09.2025 15:39 Uhr / Bewertung:
Gluckwunsch zum jubileum Hr Lanz - Late Nite Night Talk Show damals als klein Kind dabei zu sein'? war schon eine ganze Ehre....Es ging naemlich um Etwas oder vielleicht auch um Nichts.....Komplexe Paradoxe des Zeitgeistes..Finanzen der Allianz Vertrauen ist Gut-Kontrolle ist Besser oder..... Der Herr Hoffmann hat immer Recht-Einsame Spitze Babylon Schwabylon....Immer Immer wieder Sonntags oder Montags oder in der Taverne Dienstag's beim Heinz Augustiner's Goethe's Paradoxes der Zeit und des Daseiins .....Gruss Gott und Aufwiedersehen ?....
-
Der wahre tscharlie am 27.08.2025 17:16 Uhr / Bewertung:
Heute wirds ja richtig interessant......vorrausgesetzt, Lanz läßt die Leute ausreden....
-
BLANCHE am 23.07.2025 13:14 Uhr / Bewertung:
Chapeau Herr Markus Lanz immer eine Brain Storm Session Late Night Talk Show.....