Markus Lanz heute Abend: Gäste und Themen am Dienstag, 10. März

Im TV-Business ist Markus Lanz ein alter Hase, er flimmert seit über 20 Jahren über die deutschen Bildschirme. Seine Anfänge im Boulevard hat er längst hinter sich gelassen. Mit seiner ZDF-Talkshow hat er sich zum ernst zu nehmenden Polit-Talker gemausert. Wer sind heute Abend (10. März) seine Gäste?
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt
Markus Lanz moderiert seine Talkshow seit 2008.
Die Zeiten, in denen Markus Lanz sich im TV Themen wie Beauty, Lifestyle und Ernährung widmete, sind längst vorbei. Der Moderator hat sich erfolgreich eine Karriere als Gastgeber einer nach ihm benannten Talkshow aufgebaut, in welcher er hochrangige Gäste aus der Politik begrüßt, um mit ihnen über die Situation in Deutschland zu diskutieren. Wer in der aktuellen Ausgabe "Markus Lanz" am 10. März geladen ist und über welche Themen diskutiert wird, erfahren Sie hier.

Alles zur Polit-Talkshow von Markus Lanz

Von RTL zum ZDF: So startete Markus Lanz seine Polit-Talkshow

Markus Lanz startete nach Stationen beim Radio seine Laufbahn im TV. Einem größeren Publikum wurde er bereits 1998 bekannt, als er für die schwangere Barbara Eligmann die RTL-Sendung "Explosiv – Das Magazin" moderierte. Aus der Vertretung wurde ein Hauptjob, für den Lanz bis 2008 vor der Kamera stand.

Von RTL wechselte Markus Lanz 2008 zum ZDF, erneut als Vertretung. Er sollte für Johannes B. Kerner einspringen, der zu dieser Zeit eine Sommerpause einlegte. Für Lanz die perfekte Chance, sich bei einem öffentlich-rechtlichen Sender zu beweisen. Das hat für ihn, mit der desaströsen "Wetten, dass..?"-Ausnahme, hervorragend geklappt. Über die Jahre präsentierte er Formate wie "Mensch" oder "Lanz kocht".

Sendezeiten: Wann läuft "Markus Lanz" im TV?

Am bekanntesten dürfte seine Talkshow "Markus Lanz" sein, die seit 2008 im ZDF ausgestrahlt wird. "Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bietet Markus Lanz in seiner Talkshow eine große Bandbreite an Gästen und Themen – politisch aktuell, gesellschaftspolitisch relevant, berührend, unterhaltsam", schreibt der Sender auf seiner Homepage. Für Frühaufsteher ist die Sendung allerdings weniger geeignet, denn meist startet sie erst nach 23 Uhr.

Gäste und Themen bei Markus Lanz am 10. März: Wer ist heute Abend dabei?

Am Donnerstagabend (10. März) begrüßt Markus Lanz die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen um 23.20 Uhr. Welche Gäste im Studio dabei sind, lesen Sie hier:

Name Position Thema
Franziska Brantner Grünen-Chefin

Sie erläutert, welche Schlüsse ihre Partei aus Özdemirs Sieg am Wochenende zieht und nimmt Stellung zum Vorwurf, die Grünen hätten in Baden-Württemberg einen schmutzigen Wahlkampf geführt. 
Thomas Strobl CDU-Politiker Der Innenminister Baden-Württembergs äußert sich zur Forderung seiner Partei nach einem geteilten Ministerpräsidentenamt und zu den anstehenden Koalitionsverhandlungen in Stuttgart.
Michael Bröcker Journalist Der "Table.Media"-Chefredakteur analysiert, was das Ergebnis von Baden-Württemberg für die Bundespolitik bedeutet. Zudem äußert er sich zu Özdemirs Einfluss innerhalb der Bundesgrünen. 
Nico Lange Sicherheitsexperte Der Direktor des Instituts für Risikoanalyse und Internationale Sicherheit (IRIS) informiert über die Lage am Persischen Golf: "Iran richtet sich offenbar darauf ein, länger durchzuhalten."
Azadeh Zamirirad Politologin Die Iran-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) spricht über die Situation der iranischen Zivilbevölkerung und über Modschtaba Chamenei, den neuen obersten Führer des Iran.
33 Kommentare
Artikel kommentieren
  • vagabund am 27.02.2026 10:46 Uhr / Bewertung:

    Mal wieder eine Talk-Show im Sinne des Moderators. Zur Degradierung und Missachtung der AfD wurden entsprechende Gäste eingeladen. Warum wird nur über die AfD geredet und nicht mit einem Vertreter dieser Partei? Auch die über vier Jahre bestimmende Politik zum Krieg wurde mit Feindbildern zu Russland noch verstärkt. Der Krieg wird andauern, wenn man einseitig auf militärische Gewalt und Gegengewalt setzt. Wie soll ein tragfähiger Frieden entstehen können, wenn seit Kriegsausbruch keiner von den Regierungschefs europäischer NATO-Länder - außer Orban - selbst mit Putin einen persönlichen Kontakt aufnimmt, um wenigstens den großen und gemeinsamen Feind in seinem Denken und Handeln etwas verstehen zu können. Wer nur bis Kiew kommt und mit Selenskyj die ukrainische Seite sehen und unterstützen will, hat wohl eher ein Siegen als Frieden im Sinn und vermeidet damit ein eigenständiges Nachdenken über die tieferen Ursachen des Krieges.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Der wahre tscharlie am 24.02.2026 18:39 Uhr / Bewertung:

    Der absolute Lichtblick heute ist Elmar Theveßen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • vagabund am 20.02.2026 12:30 Uhr / Bewertung:

    Bei dieser Zusammensetzung bei Lanz über den Ukrainekrieg war schon von vorneherein klar, was kommen musste. Mal wieder wurde das Schreckliche zelebriert, das doch schon sooft dargestellt wurde. Warum nicht mal Leute einladen, die mehr als nur über militärische Lösungswege reden. Wenn man keine Personen einlädt, die eine russische Sichtweise darstellen, will man wohl auch nicht über Ursachen und Beweggründe des Krieges nachdenken. Warum wird nicht zumindest einmal der russische Botschafter in Berlin eingeladen. Den ukrainischen Botschafter konnte isch wiederholt repräsentieren. Wenn man nur immer eine Seite sieht und sehen will, wird das Töten weitergehen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
